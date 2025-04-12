12 апреля 2025
11 апреля 2025

Прибыль пермского актива холдинга из США превысила один миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания за год смогла нарастить доход и выручку
Компания за год смогла нарастить доход и выручку Фото:

Пермское ООО «Фирма „Радиус-сервис“», контролируемое американской компании SLB, продемонстрировало увеличение прибыли. В прошлом году общество смогло добиться показателя, превышающего один млрд рублей, указано в базе «СПАРК-Интерфакс»

«Отчет о финансовых результатах ООО „Фирма „Радиус-сервис““ за 2024 год. Чистая прибыль — немногим превышает 1 млрд рублей (рост на 4,1%). Выручка составила 4,5 млрд рублей (рост на 3%)», — написано в финансовом отчете компании.

Согласно данным из открытых источников, фирму открыли в 1992 году. ООО проектирует, изготавливает и поставляет гидравлические забойные двигатели для бурения горизонтальных скважин, их комплектующие и снаряды. В составе — восемь сервисных компаний из РФ и ближнего зарубежья, специализирующихся на ремонте и прокате оборудования.

Ранее URA.RU рассказывало о крупном поставщике газа из Прикамья, который увеличил собственный доход. А выручка пермского производителя водки превысила 4 млрд рублей.

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Пермское ООО «Фирма „Радиус-сервис“», контролируемое американской компании SLB, продемонстрировало увеличение прибыли. В прошлом году общество смогло добиться показателя, превышающего один млрд рублей, указано в базе «СПАРК-Интерфакс» «Отчет о финансовых результатах ООО „Фирма „Радиус-сервис““ за 2024 год. Чистая прибыль — немногим превышает 1 млрд рублей (рост на 4,1%). Выручка составила 4,5 млрд рублей (рост на 3%)», — написано в финансовом отчете компании. Согласно данным из открытых источников, фирму открыли в 1992 году. ООО проектирует, изготавливает и поставляет гидравлические забойные двигатели для бурения горизонтальных скважин, их комплектующие и снаряды. В составе — восемь сервисных компаний из РФ и ближнего зарубежья, специализирующихся на ремонте и прокате оборудования. Ранее URA.RU рассказывало о крупном поставщике газа из Прикамья, который увеличил собственный доход. А выручка пермского производителя водки превысила 4 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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