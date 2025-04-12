Прибыль пермского актива холдинга из США превысила один миллиард рублей

Пермское ООО «Фирма „Радиус-сервис“», контролируемое американской компании SLB, продемонстрировало увеличение прибыли. В прошлом году общество смогло добиться показателя, превышающего один млрд рублей, указано в базе «СПАРК-Интерфакс»
«Отчет о финансовых результатах ООО „Фирма „Радиус-сервис““ за 2024 год. Чистая прибыль — немногим превышает 1 млрд рублей (рост на 4,1%). Выручка составила 4,5 млрд рублей (рост на 3%)», — написано в финансовом отчете компании.
Согласно данным из открытых источников, фирму открыли в 1992 году. ООО проектирует, изготавливает и поставляет гидравлические забойные двигатели для бурения горизонтальных скважин, их комплектующие и снаряды. В составе — восемь сервисных компаний из РФ и ближнего зарубежья, специализирующихся на ремонте и прокате оборудования.
Ранее URA.RU рассказывало о крупном поставщике газа из Прикамья, который увеличил собственный доход. А выручка пермского производителя водки превысила 4 млрд рублей.
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