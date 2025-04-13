13 апреля 2025

Россиян предупредили о 6-дневной рабочей неделе осенью 2025 года

Директор Санина: осенью 2025 года россиян ждет 6-дневная рабочая неделя
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам придется работать из-за праздничного дня
Россиянам придется работать из-за праздничного дня Фото:

Единственная в этом году шестидневная рабочая неделя пройдет в России с 27 октября по 1 ноября, сообщила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру». Причина такого расписания — перенос выходного дня на понедельник, чтобы обеспечить непрерывный трехдневный отдых в честь Дня народного единства.

«В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, при этом рабочий день 1 ноября будет сокращенным на один час. Это связано с постановлением правительства РФ, которое предусматривает перенос выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — сказала Санина РИА Новости.

После упомянутой шестидневной рабочей недели россияне будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября. Этот перерыв предоставлен в честь празднования Дня народного единства, официального государственного праздника России, который отмечается 4 ноября в соответствии с федеральным законом.

В мае и июне жители России смогут насладиться удлиненными выходными днями благодаря решению о переносе рабочих дней, которые изначально приходились на 23 февраля и 8 марта. В результате этого решения, дополнительные выходные будут организованы с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня. В 2025 году в целом будет увеличено количество длинных выходных и праздничных дней, что станет возможным за счет переноса определенных рабочих дней.

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Единственная в этом году шестидневная рабочая неделя пройдет в России с 27 октября по 1 ноября, сообщила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру». Причина такого расписания — перенос выходного дня на понедельник, чтобы обеспечить непрерывный трехдневный отдых в честь Дня народного единства. «В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, при этом рабочий день 1 ноября будет сокращенным на один час. Это связано с постановлением правительства РФ, которое предусматривает перенос выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — сказала Санина РИА Новости. После упомянутой шестидневной рабочей недели россияне будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября. Этот перерыв предоставлен в честь празднования Дня народного единства, официального государственного праздника России, который отмечается 4 ноября в соответствии с федеральным законом. В мае и июне жители России смогут насладиться удлиненными выходными днями благодаря решению о переносе рабочих дней, которые изначально приходились на 23 февраля и 8 марта. В результате этого решения, дополнительные выходные будут организованы с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня. В 2025 году в целом будет увеличено количество длинных выходных и праздничных дней, что станет возможным за счет переноса определенных рабочих дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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