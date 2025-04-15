В США требуют от Цукерберга продать Instagram* и WhatsApp**

Федеральная торговая комиссия США (FTC) требует от владельца компании Meta*** (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга продать соцсеть Instagram (запрещена в РФ) и мессенджер WhatsApp (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Однако при продаже одной из соцсетей доходы компании Цукерберга могут значительно упасть, сообщил Reuters.
«FTC настаивает на реструктуризации Meta или продаже Instagram и WhatsApp. Потеря Instagram может привести к серьезным спадам доходов в компании», — говорится в материале. Исследовательская компания Emarketer спрогнозировала, что в 2025 году Instagram принесет Meta доходы от рекламы только в США в размере 37 млрд долларов. Это составит половину от всех доходов компании от рекламы в стране.
Ранее Марк Цукерберг выступил перед судом в Вашингтоне в ответ на обвинения в монополизации рынка, предъявленные ему FTC. Так, Meta израсходовала миллиарды долларов на покупку таких платформ как Instagram и WhatsApp, чтобы устранить конкурентов Facebook в области сервисов-мессенджеров. В свою очередь, Цукерберг отверг эти обвинения и заявил, что общение с друзьями и семьей является только одной из функций приложений, наряду с возможностью искать другой контент. Он уточнил, что лишь 20% контента на Facebook и 10% в Instagram создается друзьями пользователей, в то время как остальное приходится на аккаунты по интересам.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
**WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
***Meta запрещена в РФ как экстремистская
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