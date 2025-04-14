Дочка НОВАТЭК готовится к реализации масштабного промышленного проекта в ЯНАО

В Сабетте (ЯНАО) «Ямал СПГ» намерено построить объекты морского порта, в том числе судоходный подходной канал в Обской губе. Проект находится на стадии переработки документации, сообщает окружной депприроды.
Как следует из документации об объявлении общественных слушаний, ОАО «Ямал СПГ» проводит экологическую экспертизу для будущих объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал. Здесь дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК» намерено построить судоходный подходной канал в Обской губе. Предстоящие дноуглубительные работы в акватории морского порта в Сабетте будут вестись с учетом уточнения состава техники.
Сейчас общество готовится к внесению изменений и дополнений в проектную документацию. Она содержит предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Слушания будут проводиться в течение месяца, начиная с 21 апреля 2025 года.
По данным окружного департамента природных ресурсов, разработкой проектной документации займется московская компания «Экоскай». Она работала на крупнейших в России объектах: на месторождениях, осваиваемых предприятиями «Газпрома», на магистральном газопроводе «Сила Сибири», на строительстве новых улиц в Волгограде. Также компания готовила проектные изыскания для портов Санкт-Петербурга по заказу Росморпорта.
Ранее еще одно дочернее предприятие НОВАТЭК — завод «Арктик СПГ 2» (ЯНАО, Тазовский район) начало подготовку к производственной деятельности, в том числе к отгрузке СПГ в морские газовозы и танкеры. Общество уже получило положительное заключение госэкспертизы Росприроднадзора и теперь проводит общественные слушания в ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!