14 апреля 2025

Дочка НОВАТЭК готовится к реализации масштабного промышленного проекта в ЯНАО

«Ямал СПГ» построит в акватории Обской губы судоходный канал и морской порт
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сабетте построят еще один подходной канал для порта
В Сабетте построят еще один подходной канал для порта Фото:

В Сабетте (ЯНАО) «Ямал СПГ» намерено построить объекты морского порта, в том числе судоходный подходной канал в Обской губе. Проект находится на стадии переработки документации, сообщает окружной депприроды.

Как следует из документации об объявлении общественных слушаний, ОАО «Ямал СПГ» проводит экологическую экспертизу для будущих объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал. Здесь дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК» намерено построить судоходный подходной канал в Обской губе. Предстоящие дноуглубительные работы в акватории морского порта в Сабетте будут вестись с учетом уточнения состава техники.

Сейчас общество готовится к внесению изменений и дополнений в проектную документацию. Она содержит предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Слушания будут проводиться в течение месяца, начиная с 21 апреля 2025 года.

По данным окружного департамента природных ресурсов, разработкой проектной документации займется московская компания «Экоскай». Она работала на крупнейших в России объектах: на месторождениях, осваиваемых предприятиями «Газпрома», на магистральном газопроводе «Сила Сибири», на строительстве новых улиц в Волгограде. Также компания готовила проектные изыскания для портов Санкт-Петербурга по заказу Росморпорта.

Ранее еще одно дочернее предприятие НОВАТЭК  — завод «Арктик СПГ 2» (ЯНАО, Тазовский район) начало подготовку к производственной деятельности, в том числе к отгрузке СПГ в морские газовозы и танкеры. Общество уже получило положительное заключение госэкспертизы Росприроднадзора и теперь проводит общественные слушания в ЯНАО. 

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В Сабетте (ЯНАО) «Ямал СПГ» намерено построить объекты морского порта, в том числе судоходный подходной канал в Обской губе. Проект находится на стадии переработки документации, сообщает окружной депприроды. Как следует из документации об объявлении общественных слушаний, ОАО «Ямал СПГ» проводит экологическую экспертизу для будущих объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал. Здесь дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК» намерено построить судоходный подходной канал в Обской губе. Предстоящие дноуглубительные работы в акватории морского порта в Сабетте будут вестись с учетом уточнения состава техники. Сейчас общество готовится к внесению изменений и дополнений в проектную документацию. Она содержит предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Слушания будут проводиться в течение месяца, начиная с 21 апреля 2025 года. По данным окружного департамента природных ресурсов, разработкой проектной документации займется московская компания «Экоскай». Она работала на крупнейших в России объектах: на месторождениях, осваиваемых предприятиями «Газпрома», на магистральном газопроводе «Сила Сибири», на строительстве новых улиц в Волгограде. Также компания готовила проектные изыскания для портов Санкт-Петербурга по заказу Росморпорта. Ранее еще одно дочернее предприятие НОВАТЭК  — завод «Арктик СПГ 2» (ЯНАО, Тазовский район) начало подготовку к производственной деятельности, в том числе к отгрузке СПГ в морские газовозы и танкеры. Общество уже получило положительное заключение госэкспертизы Росприроднадзора и теперь проводит общественные слушания в ЯНАО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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