Названо количество бездомных животных в России

Численность бездомных животных в России достигла почти 3,6 миллиона, большинство из которых кошки. Подавляющая часть животных находится на улицах, а не в приютах. Об этом стало известно в ходе «Всероссийской переписи бездомных животных».
«В России у 3,6 млн животных нет хозяев... Значительную часть бездомных животных составляют кошки (2,9 млн), оставшаяся часть приходится на собак (700 000). Из общего количества животных без хозяев 3,4 млн кошек и собак находятся на улице и лишь 170 000 — в приютах», — сообщает «Ведомости». Исследование провели Центр изучения питания и благополучия животных, фонд помощи бездомным животным «Ника» и маркетинговая компания Ipsos.
Исследование основывается на 20 интервью с экспертами, анализе 30 источников информации и опросе свыше 3000 респондентов старше 14 лет. Эксперты указали на нехватку приютов: на один приют приходится в среднем 320 животных, а всего в стране их зарегистрировано 530.
Также подчеркивается, что основными факторами, способствующими увеличению численности бездомных животных, являются нежелательное потомство, самовыгул, который приводит к образованию стай собак, и отказы владельцев от своих питомцев. Также важно отметить, что большинство бездомных животных ранее были домашними.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.