Названо количество бездомных животных в России

В России у 3,6 млн животных нет хозяев
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Большинство бездомных животных - кошки
Большинство бездомных животных - кошки Фото:

Численность бездомных животных в России достигла почти 3,6 миллиона, большинство из которых кошки. Подавляющая часть животных находится на улицах, а не в приютах. Об этом стало известно в ходе «Всероссийской переписи бездомных животных».

«В России у 3,6 млн животных нет хозяев... Значительную часть бездомных животных составляют кошки (2,9 млн), оставшаяся часть приходится на собак (700 000). Из общего количества животных без хозяев 3,4 млн кошек и собак находятся на улице и лишь 170 000 — в приютах», — сообщает «Ведомости». Исследование провели Центр изучения питания и благополучия животных, фонд помощи бездомным животным «Ника» и маркетинговая компания Ipsos. 

Исследование основывается на 20 интервью с экспертами, анализе 30 источников информации и опросе свыше 3000 респондентов старше 14 лет. Эксперты указали на нехватку приютов: на один приют приходится в среднем 320 животных, а всего в стране их зарегистрировано 530.

Также подчеркивается, что основными факторами, способствующими увеличению численности бездомных животных, являются нежелательное потомство, самовыгул, который приводит к образованию стай собак, и отказы владельцев от своих питомцев. Также важно отметить, что большинство бездомных животных ранее были домашними.

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Численность бездомных животных в России достигла почти 3,6 миллиона, большинство из которых кошки. Подавляющая часть животных находится на улицах, а не в приютах. Об этом стало известно в ходе «Всероссийской переписи бездомных животных». «В России у 3,6 млн животных нет хозяев... Значительную часть бездомных животных составляют кошки (2,9 млн), оставшаяся часть приходится на собак (700 000). Из общего количества животных без хозяев 3,4 млн кошек и собак находятся на улице и лишь 170 000 — в приютах», — сообщает «Ведомости». Исследование провели Центр изучения питания и благополучия животных, фонд помощи бездомным животным «Ника» и маркетинговая компания Ipsos.  Исследование основывается на 20 интервью с экспертами, анализе 30 источников информации и опросе свыше 3000 респондентов старше 14 лет. Эксперты указали на нехватку приютов: на один приют приходится в среднем 320 животных, а всего в стране их зарегистрировано 530. Также подчеркивается, что основными факторами, способствующими увеличению численности бездомных животных, являются нежелательное потомство, самовыгул, который приводит к образованию стай собак, и отказы владельцев от своих питомцев. Также важно отметить, что большинство бездомных животных ранее были домашними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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