Экс-зампреда Омской области будут судить за взятку газонокосилкой и саквояжем

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Куприянов обвиняется в получении взятки в виде денег, а также газонокосилки и саквояжа
Куприянов обвиняется в получении взятки в виде денег, а также газонокосилки и саквояжа Фото:

В суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова. Мужчина обвиняется в получении крупных взяток. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«По версии следствия, в период с 2018 года по 2023 год обвиняемый получил от директора подведомственного государственного учреждения взятку в виде денег. И иное имущество — газонокосилку, кожаный саквояж, мотокультиватор и прочее», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Кроме того, от своего подчиненного Куприянов получал услуги, связанные с постройкой зданий. Так на приусадебном участке экс-чиновника появился спортивный комплекс за 647 тысяч рублей, который ему сделал и установил директор интерната.

В ходе следствия выяснилось, что для директора подведомственного госучреждения бывший министр организовал беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, а также выделил тому премии и наградил начальника госнаградой. Помимо этого Куприянов организовал выделение учреждению дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 млн руб.

Сейчас Куприянов находится под стражей. По решению суда на его имущество и денежные средства наложен арест на общую сумму 26,6 миллиона рублей.

Куприянова арестовали в июне 2024 года. Вину он не признал. Бывшему чиновнику может грозить до 12 лет лишения свободы.

В последнее время в России наблюдается тенденция к ужесточению судебного преследования чиновников, обвиняемых в совершении коррупционных действий. Так Басманный районный суд Москвы арестовал за взятку первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова. В нескольких эпизодах коррупции также обвиняется бывший мэр Троицка Александр Виноградов. А заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, находившийся под арестом по обвинению в получении взятки, заключил контракт с ВС РФ.

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В суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова. Мужчина обвиняется в получении крупных взяток. Об этом сообщает региональная прокуратура. «По версии следствия, в период с 2018 года по 2023 год обвиняемый получил от директора подведомственного государственного учреждения взятку в виде денег. И иное имущество — газонокосилку, кожаный саквояж, мотокультиватор и прочее», — рассказали в telegram-канале ведомства. Кроме того, от своего подчиненного Куприянов получал услуги, связанные с постройкой зданий. Так на приусадебном участке экс-чиновника появился спортивный комплекс за 647 тысяч рублей, который ему сделал и установил директор интерната. В ходе следствия выяснилось, что для директора подведомственного госучреждения бывший министр организовал беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, а также выделил тому премии и наградил начальника госнаградой. Помимо этого Куприянов организовал выделение учреждению дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 млн руб. Сейчас Куприянов находится под стражей. По решению суда на его имущество и денежные средства наложен арест на общую сумму 26,6 миллиона рублей. Куприянова арестовали в июне 2024 года. Вину он не признал. Бывшему чиновнику может грозить до 12 лет лишения свободы. В последнее время в России наблюдается тенденция к ужесточению судебного преследования чиновников, обвиняемых в совершении коррупционных действий. Так Басманный районный суд Москвы арестовал за взятку первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова. В нескольких эпизодах коррупции также обвиняется бывший мэр Троицка Александр Виноградов. А заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, находившийся под арестом по обвинению в получении взятки, заключил контракт с ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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