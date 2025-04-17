Экс-зампреда Омской области будут судить за взятку газонокосилкой и саквояжем

В суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова. Мужчина обвиняется в получении крупных взяток. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«По версии следствия, в период с 2018 года по 2023 год обвиняемый получил от директора подведомственного государственного учреждения взятку в виде денег. И иное имущество — газонокосилку, кожаный саквояж, мотокультиватор и прочее», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Кроме того, от своего подчиненного Куприянов получал услуги, связанные с постройкой зданий. Так на приусадебном участке экс-чиновника появился спортивный комплекс за 647 тысяч рублей, который ему сделал и установил директор интерната.
В ходе следствия выяснилось, что для директора подведомственного госучреждения бывший министр организовал беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, а также выделил тому премии и наградил начальника госнаградой. Помимо этого Куприянов организовал выделение учреждению дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 млн руб.
Сейчас Куприянов находится под стражей. По решению суда на его имущество и денежные средства наложен арест на общую сумму 26,6 миллиона рублей.
Куприянова арестовали в июне 2024 года. Вину он не признал. Бывшему чиновнику может грозить до 12 лет лишения свободы.
В последнее время в России наблюдается тенденция к ужесточению судебного преследования чиновников, обвиняемых в совершении коррупционных действий. Так Басманный районный суд Москвы арестовал за взятку первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова. В нескольких эпизодах коррупции также обвиняется бывший мэр Троицка Александр Виноградов. А заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, находившийся под арестом по обвинению в получении взятки, заключил контракт с ВС РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.