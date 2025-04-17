Пермский театр оперы балета отметит двойной юбилей парадом премьер

Пермский театр оперы балета в этом сезоне отмечает двойной юбилей — 155-летие самого театра и 100-летие балетной труппы. По этому случаю в новом сезоне запланирован парад премьер и масштабная художественная программа, посвященная истории Пермской оперы, говорят в театре.
«Опера. 16 октября парад премьер откроет редко звучащий на отечественной сцене „Вольный стрелок“ Карла Марии фон Вебера — произведение, задавшее вектор развития европейского музыкального театра XIX века. Этот спектакль станет оперным дебютом Антона Федорова — наиболее востребованный российский режиссер новой волны работает над постановкой вместе с дирижером Петром Белякиным», — говорится в telegram-канале Пермской оперы. Опера «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова станет заключительной премьерой нового сезона. Ее в июне 2026 года выпустят главный дирижер театра Владимир Ткаченко и режиссер Андрей Прикотенко.
Балетная труппа в сезоне 2025/26 покажет новые версии двух произведений классического репертуара. 21 ноября артисты представят возобновление «Лебединого озера» в авторской редакции руководителя Пермского балета Алексея Мирошниченко. В марте 2026 года он в тандеме с дирижером Иваном Худяковым-Веденяпиным выпустит премьеру «Жизели». Эта постановка в 1926 году была первой в биографии труппы.
В декабре 2025 года театр оперы и балета отметит свое 155-летие масштабной художественной программой. В афиши гала-концертов оперной и балетной труппы войдут названия из золотого фонда пермского репертуара. Кульминацией программы станет концертное исполнение оперы «Аида» Джузеппе Верди под управлением Владимира Ткаченко.
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