В ДНР освобожден еще один населенный пункт

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новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ освободили Тарасовку в ДНР. Информацию приводит Минобороны.
«Российские войска освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР», — сказали в МО. Сообщение прошло во время брифинга.
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