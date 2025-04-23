В России хотят разрешить сдавать квартиры в аренду только с согласия соседей

В Госдуме предложили ввести штрафы до 50 тысяч рублей за сдачу жилья в аренду без оформления соответствующего договора или письменного согласия соседей. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, пишут СМИ.
«Главная суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — пояснил соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Согласно законопроекту, гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 до 50 тысяч рублей за предоставление помещения без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования. Аналогичные штрафы предусмотрены за сдачу квартиры без письменного согласия собственников соседних и примыкающих помещений.
Ранее в России уже предлагали ввести обязательное согласование аренды квартир с соседями, чтобы предотвратить неудобства для жильцов, связанные с поведением арендаторов. Инициатива была направлена на защиту прав постоянных жителей, которые часто сталкиваются с шумом, антисанитарией и другими нарушениями со стороны временных жильцов. Законопроект предусматривает оформление письменного согласия соседей в свободной форме с указанием подписи и паспортных данных.
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