Дягилевский фестиваль в Перми перенес главную премьеру на год

Премьеры оперы «Пиковая дама» в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса на Дягилевском фестивале 2025 года не будет. Организаторы сообщили о ее переносе на следующий сезон.
«Ранее анонсированная премьера оперы „Пиковая дама“ Петра Чайковского в совместной постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса переносится на следующий сезон», — говорится в программе фестиваля, который пройдет в Перми с 13 по 22 июня. Вместо этого, в рамках Фестивального клуба планируется творческая встреча с режиссером Андреем Могучим.
Дягилевский фестиваль объявил о премьерах 2025 года еще в декабре прошлого года. «Пиковую даму» организаторы называли главной постановкой. Сейчас в программе остались две премьерных оперы «Самсон и Далила» (16+) и «Трехгрошовая опера» (16+).
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