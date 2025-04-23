23 апреля 2025

Дягилевский фестиваль в Перми перенес главную премьеру на год

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Сцена не увидит «Пиковой дамы»
Сцена не увидит «Пиковой дамы» Фото:

Премьеры оперы «Пиковая дама» в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса на Дягилевском фестивале 2025 года не будет. Организаторы сообщили о ее переносе на следующий сезон.

«Ранее анонсированная премьера оперы „Пиковая дама“ Петра Чайковского в совместной постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса переносится на следующий сезон», — говорится в программе фестиваля, который пройдет в Перми с 13 по 22 июня. Вместо этого, в рамках Фестивального клуба планируется творческая встреча с режиссером Андреем Могучим.

Дягилевский фестиваль объявил о премьерах 2025 года еще в декабре прошлого года. «Пиковую даму» организаторы называли главной постановкой. Сейчас в программе остались две премьерных оперы «Самсон и Далила» (16+) и «Трехгрошовая опера» (16+).

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Премьеры оперы «Пиковая дама» в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса на Дягилевском фестивале 2025 года не будет. Организаторы сообщили о ее переносе на следующий сезон. «Ранее анонсированная премьера оперы „Пиковая дама“ Петра Чайковского в совместной постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса переносится на следующий сезон», — говорится в программе фестиваля, который пройдет в Перми с 13 по 22 июня. Вместо этого, в рамках Фестивального клуба планируется творческая встреча с режиссером Андреем Могучим. Дягилевский фестиваль объявил о премьерах 2025 года еще в декабре прошлого года. «Пиковую даму» организаторы называли главной постановкой. Сейчас в программе остались две премьерных оперы «Самсон и Далила» (16+) и «Трехгрошовая опера» (16+).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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