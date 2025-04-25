Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно с помощью оформления льгот и субсидий, установки счетчиков, а также проведения перерасчета платежей. Об этом сообщил эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.
«Если вам отключали свет, воду или отопление, требуйте перерасчет. По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм» .
В случае, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи, возникает право на получение субсидии, объяснил Бондарь. В отдельных субъектах Российской Федерации данный показатель ниже: так, для жителей Москвы предельная доля расходов установлена на уровне 10%.
Эксперт уточнил, что некоторые группы граждан, такие как ветераны, люди с инвалидностью и семьи с тремя и более детьми, обладают правом на получение льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг. Еще одним эффективным способом снизить расходы являются счетчики. В случае их отсутствия оплата за коммунальные услуги производится по установленным нормативам, которые, как правило, завышены.
Как ранее писало URA.RU, в России потребовали произвести перерасчет платы за отопление в тех регионах, где весна выдалась теплой. При этом недавно проведенное исследование показало, что жители страны стали меньше платить за коммуналку, пишет «Национальная Служба Новостей».
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