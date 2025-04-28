Известный пермский медицинский центр получил миллиардный доход

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Выручка медцентра за 2024 год составила более 1 млрд рублей
Выручка медцентра за 2024 год составила более 1 млрд рублей Фото:

Пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 1,1 млрд рублей. В 2023 году выручка медицинского центра составила 1 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах АО „МЦ „Философия красоты и здоровья“ за 2024 год. Выручка — 1,16 млрд рублей, чистая прибыль — 52,2 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее чистая прибыль составила 27,8 млн рублей.

Многопрофильный медицинский центр основан в 2005 году. Входит в группу компаний «Медскан». В настоящее время открыто 5 центров в Перми, Губахе, Нытве, Барде, Кудымкаре и 17 лабораторных офисов в Перми и крае.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей. 

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Пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 1,1 млрд рублей. В 2023 году выручка медицинского центра составила 1 млрд рублей. «Отчет о финансовых результатах АО „МЦ „Философия красоты и здоровья“ за 2024 год. Выручка — 1,16 млрд рублей, чистая прибыль — 52,2 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее чистая прибыль составила 27,8 млн рублей. Многопрофильный медицинский центр основан в 2005 году. Входит в группу компаний «Медскан». В настоящее время открыто 5 центров в Перми, Губахе, Нытве, Барде, Кудымкаре и 17 лабораторных офисов в Перми и крае. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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