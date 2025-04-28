Известный пермский медицинский центр получил миллиардный доход

Пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 1,1 млрд рублей. В 2023 году выручка медицинского центра составила 1 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах АО „МЦ „Философия красоты и здоровья“ за 2024 год. Выручка — 1,16 млрд рублей, чистая прибыль — 52,2 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее чистая прибыль составила 27,8 млн рублей.
Многопрофильный медицинский центр основан в 2005 году. Входит в группу компаний «Медскан». В настоящее время открыто 5 центров в Перми, Губахе, Нытве, Барде, Кудымкаре и 17 лабораторных офисов в Перми и крае.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.
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