Экс-кандидат в губернаторы Дружинина пойдет на выборы в курганскую облдуму от «Единой России»

Курганский депутат Дружинина пойдет на выборы в облдуму от Единой России
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Дружинина идет на выборы в облдуму при поддержке «Единой России»
Ольга Дружинина идет на выборы в облдуму при поддержке «Единой России» Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Общественница и бывший кандидат в губернаторы Курганской области Ольга Дружинина заявила о выдвижении на выборы в областную думу. В беседе с корреспондентом URA.RU она подчеркнула, что получила поддержку партии «Единая Россия».

«Партия „Единая Россия“ поддержала мое выдвижение. Для меня главное — помогать людям, неважно от какой партии. У меня есть социально значимые проекты, которые требуют серьезного обдумывания и поддержки», — пояснила Дружинина журналисту. Она также отметила, что продолжает заниматься сбором и отправкой гуманитарной помощи для бойцов СВО, помощью бездомным животным и людям, оказавшимся в трудной ситуации. На сайте «Единой России» подтверждается информация по теме.

Ранее в партии ЛДПР Дружинина курировала проект «Лига женщин», в рамках которого оказывалась поддержка женщинам с разными особенностями и проблемами. На выборах губернатора в 2024 году она заняла второе место. Депутатов нового, восьмого созыва облдумы курганцам предстоит избрать 14 сентября 2025 года.

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Общественница и бывший кандидат в губернаторы Курганской области Ольга Дружинина заявила о выдвижении на выборы в областную думу. В беседе с корреспондентом URA.RU она подчеркнула, что получила поддержку партии «Единая Россия». «Партия „Единая Россия“ поддержала мое выдвижение. Для меня главное — помогать людям, неважно от какой партии. У меня есть социально значимые проекты, которые требуют серьезного обдумывания и поддержки», — пояснила Дружинина журналисту. Она также отметила, что продолжает заниматься сбором и отправкой гуманитарной помощи для бойцов СВО, помощью бездомным животным и людям, оказавшимся в трудной ситуации. На сайте «Единой России» подтверждается информация по теме. Ранее в партии ЛДПР Дружинина курировала проект «Лига женщин», в рамках которого оказывалась поддержка женщинам с разными особенностями и проблемами. На выборах губернатора в 2024 году она заняла второе место. Депутатов нового, восьмого созыва облдумы курганцам предстоит избрать 14 сентября 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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