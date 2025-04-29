Экс-кандидат в губернаторы Дружинина пойдет на выборы в курганскую облдуму от «Единой России»

Общественница и бывший кандидат в губернаторы Курганской области Ольга Дружинина заявила о выдвижении на выборы в областную думу. В беседе с корреспондентом URA.RU она подчеркнула, что получила поддержку партии «Единая Россия».
«Партия „Единая Россия“ поддержала мое выдвижение. Для меня главное — помогать людям, неважно от какой партии. У меня есть социально значимые проекты, которые требуют серьезного обдумывания и поддержки», — пояснила Дружинина журналисту. Она также отметила, что продолжает заниматься сбором и отправкой гуманитарной помощи для бойцов СВО, помощью бездомным животным и людям, оказавшимся в трудной ситуации. На сайте «Единой России» подтверждается информация по теме.
Ранее в партии ЛДПР Дружинина курировала проект «Лига женщин», в рамках которого оказывалась поддержка женщинам с разными особенностями и проблемами. На выборах губернатора в 2024 году она заняла второе место. Депутатов нового, восьмого созыва облдумы курганцам предстоит избрать 14 сентября 2025 года.
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