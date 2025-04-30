На жителя Екатеринбурга напала ядовитая змея

В екатеринбургском лесопарке мужчину укусила ядовитая гадюка. Этот случай стал первым в регионе в 2025 году, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Змея укусила мужчину за палец правой руки. Пострадавшего с отеком дыхательных путей, лица и места укуса доставили в больницу №24. «Пострадавшему оперативно провели комплекс неотложных мероприятий для купирования тяжелой аллергической реакции, терапию для детоксикации и поддержания жизненно важных функций», — рассказали в минздраве.
Сейчас пострадавший поправляется, его состояние стабильно. По словам врачей, избежать тяжелых последствий позволило своевременное обращение в больницу. Медики напомнили, что при укусе змеи нельзя отсасывать яд, прижигать рану или накладывать жгут. Нужно уложить пострадавшего, обездвижить пораженную конечность, наложить чистую салфетку на рану, давать много воды и как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь.
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