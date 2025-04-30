Жители Тюмени обвиняют гипермаркет «Лента» в обмане. Якобы магазин продает товар, информация о весе которого не соответствует действительности. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
«Уважаемые покупатели ТЦ „Лента“ на Мельникайте. Будьте внимательны при покупке весовой картошки. На этикетке указано 2,5 килограмма. А фактически только два», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
На фото, приложенном к посту, видно, что итоговый вес картофеля составил 2,014 килограмм. На этикетке же вес обозначен как 2,5.
Авто поста сообщает, что обратился к администраторам магазина за разъяснением ситуации. Ему сообщили, что они не несут ответственность за товар и претензии нужно направлять производителю. «Но я так не считаю. Раз „Лента“ принимает на реализацию товар, то она должна контролировать соответствие заявленного веса фактическому», — заключил тюменец.
Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу компании «Лента». Ответ на него ожидается.
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