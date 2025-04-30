Покупатели обвинили в обмане крупный тюменский гипермаркет. Фото

В Тюмени в супермаркете «Лента» обвешивают покупателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения выявили при проверке весового картофеля
Нарушения выявили при проверке весового картофеля Фото:

Жители Тюмени обвиняют гипермаркет «Лента» в обмане. Якобы магазин продает товар, информация о весе которого не соответствует действительности. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

«Уважаемые покупатели ТЦ „Лента“ на Мельникайте. Будьте внимательны при покупке весовой картошки. На этикетке указано 2,5 килограмма. А фактически только два», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

На фото, приложенном к посту, видно, что итоговый вес картофеля составил 2,014 килограмм. На этикетке же вес обозначен как 2,5.

Авто поста сообщает, что обратился к администраторам магазина за разъяснением ситуации. Ему сообщили, что они не несут ответственность за товар и претензии нужно направлять производителю. «Но я так не считаю. Раз „Лента“ принимает на реализацию товар, то она должна контролировать соответствие заявленного веса фактическому», — заключил тюменец.

Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу компании «Лента». Ответ на него ожидается.

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Жители Тюмени обвиняют гипермаркет «Лента» в обмане. Якобы магазин продает товар, информация о весе которого не соответствует действительности. Об этом горожане сообщили в соцсетях. «Уважаемые покупатели ТЦ „Лента“ на Мельникайте. Будьте внимательны при покупке весовой картошки. На этикетке указано 2,5 килограмма. А фактически только два», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На фото, приложенном к посту, видно, что итоговый вес картофеля составил 2,014 килограмм. На этикетке же вес обозначен как 2,5. Авто поста сообщает, что обратился к администраторам магазина за разъяснением ситуации. Ему сообщили, что они не несут ответственность за товар и претензии нужно направлять производителю. «Но я так не считаю. Раз „Лента“ принимает на реализацию товар, то она должна контролировать соответствие заявленного веса фактическому», — заключил тюменец. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу компании «Лента». Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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