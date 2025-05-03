Минфин РФ компенсирует перевозчику в Златоусте два месяца под стражей после смерти пассажира

Минфин РФ компенсирует перевозчику в Златоусте (Челябинская область) время под стражей, проведенное после смерти пассажира в ДТП. Как URA.RU рассказал адвокат Андрей Морозов, после выхода из СИЗО предприниматель вынужден был закрыть бизнес.
«С ответчика, Министерства финансов РФ, в пользу предпринимателя взысканы денежные средства. Тем самым государство компенсирует причиненный моральный вред, связанный с незаконным уголовным преследованием», — пояснил URA.RU Морозов.
Тот же ответчик оплатит судебные расходы, которые экс-бизнесмен понес ради защиты от незаконного преследования. Удалось выиграть две инстанции, включая апелляционную.
ДТП произошло на шестом километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым 7 мая 2022 года. В микроавтобусе Peugeot, принадлежавшем бизнесмену, домой в Златоуст возвращались из Екатеринбурга болельщики клуба «Спартак». Не выбрав безопасную скорость, водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль. В результате один пассажир погиб, а несколько других получили травмы.
При этом на основании статьи 238 УК РФ (об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг) задержали не водителя, а его начальника. По мнению Морозова, бизнесмен стал жертвой ошибочного уголовного преследования. После 57 дней в СИЗО дело против него было прекратили за отсутствием состава преступления.
Выйдя на свободу 4 июля, перевозчик вынужден был ликвидировать свой бизнес. После инцидента он потерял доверие среди заказчиков услуги.
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