В Кургане строится ЖК на месте бывшего кинотеатра «Звездный». На восьмом этаже будущего дома уже предлагается самая дорогая в настоящее время квартира в городе. Об этом говорится в объявлении.
«Трехкомнатная квартира в ЖК „Дом кино“ предлагается за 21 миллион рублей. Оформление сделки по договору долевого участия», — сообщается на сайте «Авито».
Уточняется, что общая плoщaдь квартиры составляет 142,5 квадратных метра. Окончание строительства — первый квартал 2027 года, указано в объявлении.
На данный момент самой дорогой в городе, выставленной на продажу является четырехкомнатное квартира, расположенная в двухэтажном кирпичном доме во дворах на углу проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского. Она продается за 20 миллионов рублей. Ее хозяева написали в объявлении, что намерены приобрести жилье в Екатеринбурге или Краснодарском крае и готовы показать свои курганские апартаменты в любое время.
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