30 апреля 2025

Самая дорогая квартира в Кургане продается в доме, который строят на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Фото

Самая дорогая квартира в Кургане предлагается за 21 миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры продаются по долевому договору
Квартиры продаются по долевому договору Фото:

В Кургане строится ЖК на месте бывшего кинотеатра «Звездный». На восьмом этаже будущего дома уже предлагается самая дорогая в настоящее время квартира в городе. Об этом говорится в объявлении.

«Трехкомнатная квартира в ЖК „Дом кино“ предлагается за 21 миллион рублей. Оформление сделки по договору долевого участия», — сообщается на сайте «Авито».

Уточняется, что общая плoщaдь квартиры составляет 142,5 квадратных метра. Окончание строительства — первый квартал 2027 года, указано в объявлении.

На данный момент самой дорогой в городе, выставленной на продажу является четырехкомнатное квартира, расположенная в двухэтажном кирпичном доме во дворах на углу проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского. Она продается за 20 миллионов рублей. Ее хозяева написали в объявлении, что намерены приобрести жилье в Екатеринбурге или Краснодарском крае и готовы показать свои курганские апартаменты в любое время. 

ЖК «Дом кино»
ЖК «Дом кино»
Фото:

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В Кургане строится ЖК на месте бывшего кинотеатра «Звездный». На восьмом этаже будущего дома уже предлагается самая дорогая в настоящее время квартира в городе. Об этом говорится в объявлении. «Трехкомнатная квартира в ЖК „Дом кино“ предлагается за 21 миллион рублей. Оформление сделки по договору долевого участия», — сообщается на сайте «Авито». Уточняется, что общая плoщaдь квартиры составляет 142,5 квадратных метра. Окончание строительства — первый квартал 2027 года, указано в объявлении. На данный момент самой дорогой в городе, выставленной на продажу является четырехкомнатное квартира, расположенная в двухэтажном кирпичном доме во дворах на углу проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского. Она продается за 20 миллионов рублей. Ее хозяева написали в объявлении, что намерены приобрести жилье в Екатеринбурге или Краснодарском крае и готовы показать свои курганские апартаменты в любое время. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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