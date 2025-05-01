Возобновлено авиасообщение между Абхазией и Россией: первый рейс, угрозы срыва и мнение Госдумы

С первого мая восстанавливается прямое авиасообщение между Россией и Абхазией, прерванное на 30 лет. Первый полет по маршруту «Внуково» — Сухум осуществит авиакомпания «ЮВТ Аэро». В честь возобновления рейсов на борту самолета состоится концерт, в котором примут участие известные исполнители из России и Абхазии. Мероприятие будет посвящено темам дружбы и памяти о Великой Отечественной войне. По прибытии в Сухум пассажиров встретят представители культурной сферы Абхазии, а также молодежь и дети в традиционных национальных костюмах.
Власти Абхазии долгое время стремились к возобновлению работы аэропорта и запуску авиарейсов. В октябре 2023 года было подписано соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о ремонте и модернизации аэропортовых фасилитетов, а седьмого февраля 2025 года аэропорт Сухума впервые за более чем три десятилетия обслужил тестовый рейс из Москвы. Подробнее о возобновлении перелетов между Абхазией и Россией — в материале URA.RU.
Полеты из России в Абхазию были под угрозой из-за Грузии
Агентство гражданской авиации Грузии потребовало Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) запретить авиакомпаниям из России летать в Сухум. В Грузии считают использование сухумского аэропорта незаконным. Якобы ИКАО не должно признавать этот аэропорт из-за непризнания Абхазии. По словам дипломата, код сухумского аэропорта аннулирован ИКАО с 2006 года.
Однако посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа заявлял, что авиасообщение между странами будет запущено независимо от попыток Грузии запретить полеты российских авиаперевозчиков в Сухум. Он призывал Тбилиси перестать идти на конфронтацию и подписать соглашение о неприменении силы.
«Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию», — приводит слова посла Абхазии РИА Новости.
«Аэрофлот» заявил, что не планирует летать в Абхазию
Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» заявил о том, что не включает Сухум в список своих направлений. «„Аэрофлот“ не планирует выполнять полеты в Абхазию», — указано в официальном сообщении авиакомпании. Тем не менее, в среду Министерство транспорта России упоминало, что некоторые российские авиалинии рассматривают возможность начать полеты в Сухум, включая возможные рейсы «Аэрофлота» из Москвы, которые планировались начать с 31 мая.
Из каких российских городов будут осуществляться рейсы в Абхазию
В июне 2024 года президент Абхазии Аслан Бжания объявил о планах открыть прямые авиалинии из Сухума в семь крупных российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар (аэропорт был закрыт), Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Изначально планировалось провести первый технический полет летом 2024 года, однако сроки были перенесены.
В начале февраля 2025 года первый за последние 32 года пассажирский рейс из Москвы успешно приземлился в Сухуме. На борту находился 21 пассажир, включая политика и нынешнего президента республики Бадру Гунба, а также абхазских студентов. После прибытия Гунба уточнил информацию о городах, с которыми планируется установить авиасообщение, упомянув Санкт-Петербург, Уфу, Казань и другие регионы. На данный момент остается неясным, какие авиакомпании будут осуществлять полеты в Абхазию, а также неизвестна стоимость авиабилетов.
Мнение Госдумы
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предрекла аншлаг российских туристов в Абхазии в связи с возобновлением прямого авиасообщения между двумя странами. Она отметила, что это событие будет иметь особое значение для укрепления двусторонних отношений.
«Допускаю, что будет какой-то даже аншлаг, и Абхазия должна быть готова к такому потоку. Это крайне важное событие и для наших отношений с Абхазией, и в целом для развития туризма Абхазии. Возвращение к тем исконным настройкам, маршрутам наших туристов, которые очень любили приезжать в Абхазию.», — сказала Журова для News.ru.
Какие иностранные компании захотели возобновить полеты в Россию
После первого мая две зарубежные авиакомпании планируют возобновить полеты в Россию, сообщает News.ru. Израильская El Al намерена осуществлять семь рейсов в неделю из московского аэропорта Домодедово в Тель-Авив, причем по понедельникам, вторникам и средам запланированы по одному рейсу, а по четвергам и воскресеньям — по два.
Vietnam Airlines планирует вернуться в Россию 8 мая после трехлетнего перерыва с двумя рейсами в неделю из Шереметьево в Ханой по вторникам и четвергам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 787-900 Dreamliner, которые вмещают 310 пассажиров, с отправлением из Москвы в 17:40.
Также стало известно, что авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая 2025 года возобновит регулярные авиасообщения с Россией после почти пятимесячного перерыва. Будут осуществляться полеты по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад, билеты на которые уже в продаже.
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