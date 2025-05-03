Побег из России, роль в Голливуде и разрыв с женой: как живет Данила Козловский

Данила Козловский — российский актер, ставший популярным после съемок в фильмах «Мы из будущего», «Духless», «Легенда №17», «Экипаж», «Викинг» и многих других. После начала СВО в 2022 году он уехал в США, однако продолжается участвовать в российских проектах. 3 мая Даниле Козловскому исполняется 40 лет. О его карьере, первой роли в Голливуде и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство, кадетский корпус, театр
Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве в семье доктора философских наук Валерия Козловского и актрисы Надежды Звенигородской. После того, как отец ушел из семьи, мать отправила Данилу и двух его братьев в Кронштадтский морской кадетский корпус.
«Когда было принято решение отдать туда братьев, я не согласился остаться без них в Москве. Мамуля была против изначально, но потом она поддалась моим уговорам. Я как-то подумал, что надо порадовать мамулю и доучиться. А потом меня как-то „засосало“, мне стало это интересно, даже нравилось», — вспоминал актер. Там он увлекся драматическим искусством и в 1999 году он снялся в эпизоде сериала «Простые истины», сыграв шестиклассника.
Карьера Данилы Козловского: кино, первая роль в Голливуде
В 2002 году Данила Козловский поступил в Петербургскую академию театрального искусства и попал в мастерскую ко Льву Додину, который в дальнейшем сыграет важную роль в карьере артиста. Он дал Даниле роль Эдгара в спектакле «Король Лир». За эту роль критики наградили начинающего артиста статуэткой «Золотой софит».
Еще студентом он сыграл в спектаклях «Жизнь и судьба», «Повелитель мух», «Варшавский экспресс». После этих ролей актеру предложили сняться в фильме «На верхней Масловке», в военном сериале «Алька», телесаге «Улицы разбитых фонарей».
В 2005 году Данила Козловский исполнил главную роль в историко-спортивной драме Алексея Германа-младшего Garpastum. Артхаусная лента, снятая в духе нуара, стала лауреатом премии «Ника» и была представлена на Венецианском кинофестивале.
Артист сыграл таксиста в картине «Москва, я люблю тебя!» и летчика в комедии «Пять невест». Великого князя Дмитрия, а по совместительству одного из убийц друга российского императора Николая II артист исполнил в международной ленте «Распутин». В 2009-м стартовали съемки фильма по одноименному роману Сергея Минаева «Духless».
В 2012 году Лев Додин пригласил Данилу Козловского присоединиться к труппе Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. В 2014 году актер был удостоен сразу двух престижных наград: премии имени Олега Янковского и премии имени Константина Станиславского за исполнение роли Лопахина в спектакле «Вишневый сад». В 2013 году Козловский исполнил роль знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова в фильме Николая Лебедева «Легенда №17».
В это же время актер впервые попробовал себя на международной арене, снявшись в голливудской адаптации романа Райчел Мид «Академия вампиров». Однако тогда Козловский говорил, что уезжать жить в США не собирается. «При всей моей любви к Америке, вообще к западному миру я русский и всегда им буду. Не хочу уезжать из России, но и сидеть здесь безвылазно тоже не для меня. Хочу быть в постоянном движении», — рассказывал Данила в интервью Sobaka.ru.
Он также отметил, что это новый опыт для него, который принес разочарование. «Вообще никогда не знаешь, что именно откроет тебе новые двери. Я могу говорить об опыте, который я получил, — он был для меня непростой. Мне было интересно. Результатом, не буду скрывать, я разочарован», — говорит актер.
Личная жизнь Данилы Козловского
Данила Козловский впервые женился на польской актрисе Уршуле Малкой, однако они разошлись в 2011 году. Совместных детей у супругов не было. Позднее актер состоял в отношениях с актрисой Юлией Снигирь. После этого Данила Козловский начал встречаться с моделью Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь по имени Ода. Однако, несмотря на появление ребенка, пара приняла решение расстаться.
О причинах разрыва отношений актер не распространяется, но признается, что чувствует себя виноватым перед Ольгой. «Я не хочу анализировать. Это наша жизнь, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко», — передает слова Данилы «Телеканал 360».
В последнее время в СМИ появляются сообщения о возможном романе Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной. По информации «Пятого канала», в сети появлялись видео совместного отдыха Данилы и Оксаны. Однако официально актеры до сих пор не комментируют свои отношения.
Заявления об СВО и побег из России
Данила Козловский В 2022 году высказался против проведения спецоперации. Он назвал ситуацию «катастрофой во всех смыслах» и поделился своими мыслями в социальных сетях. После этих заявлений он уехал в США и пытался продолжить свою карьеру там. В этой же стране проживают его бывшая гражданская жена Зуева и дочь. Однако, несмотря на сложности с заработком за границей, он продолжал участвовать в съемках в России.
После этого адвокат Виталий Бородин подал заявление на Козловского с требованием проверить его действия на предмет дискредитации ВС РФ. В ответ актер подал иск против общественника, хотя иск был символическим — на один рубль — и выиграл его. После ухудшения репутации и карьеры, Козловский переехал в Лондон, где его видели в компании других артистов из РФ, эмигрировавших на Запад.
Данила Козловский потерял миллионы из-за СВО
Кинокомпания, основанная Данилой Козловским в 2017 году, в 2023 году потеряла в выручке. По итогам отчетного периода доходы сократились на 70% и составили 213,2 миллиона рублей. Такое падение связывают с отъездом актера в Соединенные Штаты Америки после начала специальной военной операции.
Как сообщает telegram-канал Mash, финансовое положение компании ранее было стабильным: в 2021 году на ее балансе находилось около 700 миллионов рублей. Однако впоследствии ситуация изменилась не в лучшую сторону — по итогам прошлого года выручка снизилась до 213,2 миллиона рублей. Предполагается, что причиной резкого падения доходов могла стать приостановка всех проектов с участием Данилы Козловского из-за его отъезда из РФ.
Что сегодня известно о жизни Данилы Козловского
В апреле 2025 года стало известно, что Данила Козловский сыграет в спектакле «Фрэнк» в московском Театре эстрады. «Премьера в Москве спектакля FRANK! <...> Режиссер: Савва Савельев. Актер: Данила Козловский», — говорится в сообщении на сайте московского Театра эстрады. Этот проект представляет собой моноспектакль, где Козловский предстанет в роли музыкального исполнителя Фрэнка Синатры и будет откровенно общаться со зрителями.
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