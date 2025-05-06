В Тюмени отменили депортацию матери участника СВО из Узбекистана

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Женщина жила в центре временного содержания иностранных граждан (архивное фото)
Женщина жила в центре временного содержания иностранных граждан (архивное фото) Фото:

Уроженку Узбекистана (проживает в поселке Голышманово Тюменской области), которую хотели депортировать за пределы РФ, оставят в стране после вмешательства омбудсмена, общественников и силовиков. Об этом URA.RU стало известно из документа, который оказался в распоряжении редакции.

«В отношении гражданки Республики Узбекистан сообщаю: начальник УМВД России по Тюменской области А. А. Смирнов заменил административное выдворение за пределы РФ на другой вид наказания — штраф 20 тысяч рублей. Омбудсмен Олег Датских», — указано в документе.

История получила широкий общественный резонанс благодаря зампредседателя ОНК региона Юрию Рябцеву. Женщина проживала в поселке Голышманово с 1992 года и не могла оформить документы из-за ошибки в паспорте, которую допустили узбекские чиновники. Активист обратился с запросами к прокурору области Александру Попову, уполномоченному по правам человека Олегу Датских и полномочному представителю президента РФ в УрФО Артему Жоге с просьбой, чтобы женщина смогла продолжить проживание на территории России.

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Уроженку Узбекистана (проживает в поселке Голышманово Тюменской области), которую хотели депортировать за пределы РФ, оставят в стране после вмешательства омбудсмена, общественников и силовиков. Об этом URA.RU стало известно из документа, который оказался в распоряжении редакции. «В отношении гражданки Республики Узбекистан сообщаю: начальник УМВД России по Тюменской области А. А. Смирнов заменил административное выдворение за пределы РФ на другой вид наказания — штраф 20 тысяч рублей. Омбудсмен Олег Датских», — указано в документе. История получила широкий общественный резонанс благодаря зампредседателя ОНК региона Юрию Рябцеву. Женщина проживала в поселке Голышманово с 1992 года и не могла оформить документы из-за ошибки в паспорте, которую допустили узбекские чиновники. Активист обратился с запросами к прокурору области Александру Попову, уполномоченному по правам человека Олегу Датских и полномочному представителю президента РФ в УрФО Артему Жоге с просьбой, чтобы женщина смогла продолжить проживание на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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