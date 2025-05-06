Над территорией России уничтожили 25 украинских БПЛА

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Больше всего дронов сбили над Орловской областью
Больше всего дронов сбили над Орловской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В период с 9:30 до 13:10 по московскому времени средствами противовоздушной обороны РФ сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 9.30 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Орловской областью уничтожены 15 дронов, над Курской областью — 7, а над Брянской областью — 3.

Ранее Министерство обороны РФ уже сообщало о регулярных атаках украинских беспилотников: вечером в понедельник были сбиты 10 дронов над Черным морем, Воронежской, Пензенской областями и Крымом.

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В период с 9:30 до 13:10 по московскому времени средствами противовоздушной обороны РФ сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 9.30 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Орловской областью уничтожены 15 дронов, над Курской областью — 7, а над Брянской областью — 3. Ранее Министерство обороны РФ уже сообщало о регулярных атаках украинских беспилотников: вечером в понедельник были сбиты 10 дронов над Черным морем, Воронежской, Пензенской областями и Крымом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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