Над территорией России уничтожили 25 украинских БПЛА

В период с 9:30 до 13:10 по московскому времени средствами противовоздушной обороны РФ сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 9.30 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Орловской областью уничтожены 15 дронов, над Курской областью — 7, а над Брянской областью — 3.
Ранее Министерство обороны РФ уже сообщало о регулярных атаках украинских беспилотников: вечером в понедельник были сбиты 10 дронов над Черным морем, Воронежской, Пензенской областями и Крымом.
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