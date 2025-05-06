Ветеринар назвал породы кошек, которые легко поддаются дрессировке

Ветеринар Шеляков: кошку можно научить подавать лапу
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Дрессировка кошки — это не про команды, а доверие, взаимопонимание и радость совместного действия
Дрессировка кошки — это не про команды, а доверие, взаимопонимание и радость совместного действия Фото:

Многие считают кошек неподдающимися обучению: мол, это животные независимые, сами по себе, и на команды реагируют только собаки. Но это миф — их вполне можно обучить, просто подход к ним отличается от собачьего. Об этом URA.RU заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он назвал пять пород, которые легче всего поддаются дрессировке. 

Особенности дрессировки кошек

Дрессировка кошек требует времени и терпения. По словам Шелякова, эти питомцы не всегда стремятся угодить человеку, и их обучение — это процесс, который требует подхода, отличного от того, что используется для собак.

«Кошки не понимают человеческие команды так, как собаки, но они очень чувствительны к интонации и жестам. Важно сохранять спокойствие и выдержку, чтобы процесс обучения был продуктивным», — пояснил специалист.

Для успешной дрессировки кошек важно использовать позитивное подкрепление — лакомства, игрушки или ласку, говорит эксперт. Кошки также чувствуют настроение хозяев, поэтому важно сохранять спокойствие и уверенность в процессе обучения.

Все обучение строится на принципах:

  • позитивного подкрепления,
  • уважения к личному пространству животного,
  • понимания ее мотивации.

Породы кошек, которые легко поддаются дрессировке

Бенгальская кошка - очень умная, активная и любопытная
Бенгальская кошка - очень умная, активная и любопытная
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Бенгальская кошка: охотник с природной смекалкой

Бенгальская кошка, с ее дикой внешностью, напоминающей леопарда, обладает природной смекалкой и интуицией. Эксперт подчеркивает, что именно эти качества помогают им выживать в дикой природе и делают их хорошими кандидатами для дрессировки.

«Бенгальцы обладают высоким интеллектом, поэтому их дрессировка требует подхода, который будет учитывать их природные инстинкты. Они быстро учат команды, если это напоминает им охоту», — говорит специалист.

  • Совет: Для бенгальской кошки лучше всего подойдут тренировки, в основе которых лежат элементы охоты и игры, что позволяет активировать их инстинкты.
Абиссинские кошки хорошо обучаются через игру, активируя свои природные инстинкты
Абиссинские кошки хорошо обучаются через игру, активируя свои природные инстинкты
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Абиссинская кошка: игривость и любопытство

Абиссинки отличаются высоким уровнем любопытства и игривостью. Они любят исследовать мир вокруг себя, что делает их хорошими учениками. Однако, чтобы заинтересовать абиссинку в процессе, нужно применять игривую форму дрессировки.

«Эти кошки очень любознательные. Их нужно не просто обучать, а вовлекать в процесс через игру. Чем интереснее задача, тем быстрее кошка ее осваивает», — отмечает эксперт.

  • Совет: В процессе обучения абиссинке важно использовать игровые элементы, а также давать ей задания, которые будут стимулировать ее любопытство.
Сиамцы легко обучаются поощрению голосом и лаской
Сиамцы легко обучаются поощрению голосом и лаской
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Сиамская кошка: преданность и обучаемость

Сиамская кошка часто сравнивается с собакой за свою преданность и стремление угодить хозяину. Эти кошки с удовольствием учат новые команды, особенно если им уделяется достаточно внимания и заботы.

«Сиамцы любят общение и вполне способны обучаться простым трюкам. Для них важно внимание хозяина, а не только поощрения», — утверждает эксперт.

Совет: Сиамским кошкам можно предложить дрессировку, используя их привязанность к хозяину. Игры и упражнения с вкусняшками помогут быстро обучить их простым командам.

Сфинкс легко обучается командам, основанным на тактильном контакте
Сфинкс легко обучается командам, основанным на тактильном контакте
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Сфинкс: тактильность и привязанность

Сфинксы — кошки без шерсти, которые очень привязаны к своим владельцам и нуждаются в постоянном физическом контакте. Это важно учитывать при дрессировке: они любят ласку и внимание.

«Сфинксы очень чутко реагируют на человеческое тепло, поэтому процесс обучения должен включать элементы физического контакта, такие как поглаживания и ласку. Тогда они будут воспринимать это как награду», — рассказывает эксперт.

  • Совет: Для дрессировки сфинксов важно использовать тактильные контакты и поощрения, такие как поглаживания и прижимания, чтобы укрепить связь с хозяином.
Манчкины — кошки с короткими лапками, которые имеют внешний вид взрослых котят
Манчкины — кошки с короткими лапками, которые имеют внешний вид взрослых котят
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Манчкин: быстрые ученики

Манчкины — это кошки с короткими лапками, которые внешне напоминают котят, даже в зрелом возрасте. Эти кошки быстро схватывают информацию и отличаются наблюдательностью.

«Манчкины — это маленькие наблюдатели. Они усваивают информацию быстрее, чем другие породы, и с ними можно проводить регулярные тренировки, чтобы закрепить пройденные команды», — говорит эксперт.

  • Совет: Манчкин — это кошка, которая быстро учит команды. Для обучения стоит использовать игровые элементы и короткие сессии, чтобы кошка не теряла интерес.

Какие породы дрессировать сложнее

Не все кошки заинтересованы в обучении. Некоторые породы могут быть умны, но из-за характера — упрямы, малоконтактны или просто ленивы.

  • Британская короткошерстная — независима, флегматична, не любит лишние движения
  • Русская голубая — замкнута, требует много личного пространства
  • Шотландская вислоухая — чаще всего спокойна и не мотивирована на взаимодействие
  • Персидская — медлительна, ей проще лежать, чем прыгать по команде

Эксперт подчеркивает, что отсутствие интереса к дрессировке — не признак «глупости». Это просто другой тип личности.

Легкие команды и трюки для кошек: как научить питомца базовым движениям

По словам ветеринара, для начала важно создать доверительные отношения с кошкой. Дрессировка не должна быть стрессом для животного, она должна проходить в спокойной, ненапряженной атмосфере. Мало того, кошки — это эмпатичные животные, и они чувствуют наше настроение, поэтому важно быть терпеливым и спокойным в процессе обучения.

Упражнение «Дзен»

Это упражнение — база для дрессировки кошек. Оно помогает установить контакт и понять, как правильно взаимодействовать с питомцем. Главная цель — научить кошку выполнять простое действие, например, поднять лапку.

  • Как это работает: Шеляков объясняет: «Для начала вы должны заинтересовать кошку. Это может быть угощение, игрушка или блестящий предмет. Вы показываете кошке предмет, зажимаете его в руке, и она пытается его получить. Когда кошка, например, приподнимет лапку, вы сразу открываете ладонь и даете ей вознаграждение».
  • Важное правило: Специалист подчеркивает, что «если кошка пытается силой разжать вашу руку или схватить предмет, не открывайте ладонь сразу. Держите ее закрытой, пока кошка не успокоится, иначе она начнет ассоциировать с усилием получение вознаграждения».
  • Не давайте вознаграждение за неправильное поведение: Важно помнить, что не стоит открывать ладонь или давать угощение, если кошка пыталась схватить предмет силой. «Тогда у кошки возникнет ассоциация, что для получения желаемого нужно укусить или потянуть — и вы сразу отдадите ей предмет». Именно поэтому так важно, чтобы кошка усвоила правильное поведение, для чего потребуется терпение.

Простой трюк: «Лапку дать»

Один из самых популярных трюков, которым обучают кошек, — команда «Лапку дать». Это упражнение аналогично упражнению «Дзен», но с добавлением простого действия — поднятия лапки.

  • Как научить кошку: «В тот момент, когда кошка поднимет лапку или покажет ее, вы даете ей вознаграждение. Начинайте с того, чтобы аккуратно подхватить лапку и держать ее некоторое время. Позже кошка будет связывать подъем лапки с получением угощения». Важно, чтобы она понимала, что для того, чтобы получить награду, достаточно не применять силу, а делать небольшое движение.
  • Важное правило: Эксперт подчеркивает: «Будьте терпеливыми и последовательными. Если кошка пытается разжать вашу руку или настаивает на получении угощения силой, не поддавайтесь. Вознаграждайте только за правильное поведение».

Сколько времени нужно для обучения

«Обучение кошки требует времени и терпения. Например, базовое поведение, такое как „лапку дать“, можно обучить за неделю, если вы уделяете достаточно времени на занятия с питомцем», — отметил специалист.

Что еще нужно учесть:

  • Не торопитесь: Кошки — не собаки, и они обучаются в своем темпе. «Процесс должен быть спокойным и не раздражающим. Учтите, что кошки могут долго осознавать, что от них хотят, поэтому важно проводить тренировки регулярно, но не слишком длительно. Оптимальное время занятий — 20-30 минут в день».
  • Создайте правильную атмосферу: «Перед тренировкой важно уделить внимание кошке — покормить, поиграть с ней, пообщаться. Только в таком состоянии она будет готова воспринимать обучение».
  • Будьте последовательными: Важно, чтобы все члены семьи использовали одни и те же команды и подходы к обучению. «Если кошка будет видеть различия в поведении разных членов семьи, она будет путаться, и обучение затянется».

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Многие считают кошек неподдающимися обучению: мол, это животные независимые, сами по себе, и на команды реагируют только собаки. Но это миф — их вполне можно обучить, просто подход к ним отличается от собачьего. Об этом URA.RU заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он назвал пять пород, которые легче всего поддаются дрессировке.  Особенности дрессировки кошек Дрессировка кошек требует времени и терпения. По словам Шелякова, эти питомцы не всегда стремятся угодить человеку, и их обучение — это процесс, который требует подхода, отличного от того, что используется для собак. «Кошки не понимают человеческие команды так, как собаки, но они очень чувствительны к интонации и жестам. Важно сохранять спокойствие и выдержку, чтобы процесс обучения был продуктивным», — пояснил специалист. Для успешной дрессировки кошек важно использовать позитивное подкрепление — лакомства, игрушки или ласку, говорит эксперт. Кошки также чувствуют настроение хозяев, поэтому важно сохранять спокойствие и уверенность в процессе обучения. Все обучение строится на принципах: Породы кошек, которые легко поддаются дрессировке Бенгальская кошка: охотник с природной смекалкой Бенгальская кошка, с ее дикой внешностью, напоминающей леопарда, обладает природной смекалкой и интуицией. Эксперт подчеркивает, что именно эти качества помогают им выживать в дикой природе и делают их хорошими кандидатами для дрессировки. «Бенгальцы обладают высоким интеллектом, поэтому их дрессировка требует подхода, который будет учитывать их природные инстинкты. Они быстро учат команды, если это напоминает им охоту», — говорит специалист. Абиссинская кошка: игривость и любопытство Абиссинки отличаются высоким уровнем любопытства и игривостью. Они любят исследовать мир вокруг себя, что делает их хорошими учениками. Однако, чтобы заинтересовать абиссинку в процессе, нужно применять игривую форму дрессировки. «Эти кошки очень любознательные. Их нужно не просто обучать, а вовлекать в процесс через игру. Чем интереснее задача, тем быстрее кошка ее осваивает», — отмечает эксперт. Сиамская кошка: преданность и обучаемость Сиамская кошка часто сравнивается с собакой за свою преданность и стремление угодить хозяину. Эти кошки с удовольствием учат новые команды, особенно если им уделяется достаточно внимания и заботы. «Сиамцы любят общение и вполне способны обучаться простым трюкам. Для них важно внимание хозяина, а не только поощрения», — утверждает эксперт. Совет: Сиамским кошкам можно предложить дрессировку, используя их привязанность к хозяину. Игры и упражнения с вкусняшками помогут быстро обучить их простым командам. Сфинкс: тактильность и привязанность Сфинксы — кошки без шерсти, которые очень привязаны к своим владельцам и нуждаются в постоянном физическом контакте. Это важно учитывать при дрессировке: они любят ласку и внимание. «Сфинксы очень чутко реагируют на человеческое тепло, поэтому процесс обучения должен включать элементы физического контакта, такие как поглаживания и ласку. Тогда они будут воспринимать это как награду», — рассказывает эксперт. Манчкин: быстрые ученики Манчкины — это кошки с короткими лапками, которые внешне напоминают котят, даже в зрелом возрасте. Эти кошки быстро схватывают информацию и отличаются наблюдательностью. «Манчкины — это маленькие наблюдатели. Они усваивают информацию быстрее, чем другие породы, и с ними можно проводить регулярные тренировки, чтобы закрепить пройденные команды», — говорит эксперт. Какие породы дрессировать сложнее Не все кошки заинтересованы в обучении. Некоторые породы могут быть умны, но из-за характера — упрямы, малоконтактны или просто ленивы. Эксперт подчеркивает, что отсутствие интереса к дрессировке — не признак «глупости». Это просто другой тип личности. Легкие команды и трюки для кошек: как научить питомца базовым движениям По словам ветеринара, для начала важно создать доверительные отношения с кошкой. Дрессировка не должна быть стрессом для животного, она должна проходить в спокойной, ненапряженной атмосфере. Мало того, кошки — это эмпатичные животные, и они чувствуют наше настроение, поэтому важно быть терпеливым и спокойным в процессе обучения. Упражнение «Дзен» Это упражнение — база для дрессировки кошек. Оно помогает установить контакт и понять, как правильно взаимодействовать с питомцем. Главная цель — научить кошку выполнять простое действие, например, поднять лапку. Простой трюк: «Лапку дать» Один из самых популярных трюков, которым обучают кошек, — команда «Лапку дать». Это упражнение аналогично упражнению «Дзен», но с добавлением простого действия — поднятия лапки. Сколько времени нужно для обучения «Обучение кошки требует времени и терпения. Например, базовое поведение, такое как „лапку дать“, можно обучить за неделю, если вы уделяете достаточно времени на занятия с питомцем», — отметил специалист. Что еще нужно учесть:
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