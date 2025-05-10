Экс-замглавы Брянской области устроил сына, чтобы получать взятки

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Сын бывшего заместителя главы Брянской области, формально числившийся на должности, получал взятки за отца
Сын бывшего заместителя главы Брянской области, формально числившийся на должности, получал взятки за отца Фото:

Ранее занимавший пост заместителя губернатора Брянской области Сергей Тимошенко обвиняется в коррупции. Как следует из материалов дела, мужчина получал взятки в виде денежных средств, имущества, оказания различных услуг, а также через фиктивное трудоустройство своего сына, которому начислялась заработная плата.

«Он [Тимошенко] получил через своего сына взятку в виде денег в размере не менее 469,5 тысячи рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начисления зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну, а также деньги через другого посредника», — сообщается в документе. Его текст передает РИА Новости.

Тимошенко был взят под стражу в середине марта этого года. В его отношении возбуждено уголовное дело по двум эпизодам, связанным с получением взятки. Сообщается, что экс-чиновник получил сумму в размере 650 тысяч рублей и имущество на 770,323 тысяч рублей. Его сыну Антону предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки.

По словам следователей, в период с 2019 по 2021 год Сергей Тимошенко осуществлял контроль за реализацией строительных и капитальных ремонтных работ на социально значимых и иных объектах в регионе, проводимых в рамках государственных и муниципальных контрактов. По данным следствия, в указанный период он получил взятки от предпринимателей, выполнявших данные контракты, в том числе с использованием посредников. Общая сумма незаконного вознаграждения, по версии следствия, превысила 4 миллиона рублей. В обмен на это Тимошенко обещал бизнесменам покровительство и содействие при заключении новых контрактов.

Фиктивно устроенный сын экс-замглавы Брянской области получал взятки за отца

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Ранее занимавший пост заместителя губернатора Брянской области Сергей Тимошенко обвиняется в коррупции. Как следует из материалов дела, мужчина получал взятки в виде денежных средств, имущества, оказания различных услуг, а также через фиктивное трудоустройство своего сына, которому начислялась заработная плата. «Он [Тимошенко] получил через своего сына взятку в виде денег в размере не менее 469,5 тысячи рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начисления зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну, а также деньги через другого посредника», — сообщается в документе. Его текст передает РИА Новости. Тимошенко был взят под стражу в середине марта этого года. В его отношении возбуждено уголовное дело по двум эпизодам, связанным с получением взятки. Сообщается, что экс-чиновник получил сумму в размере 650 тысяч рублей и имущество на 770,323 тысяч рублей. Его сыну Антону предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки. По словам следователей, в период с 2019 по 2021 год Сергей Тимошенко осуществлял контроль за реализацией строительных и капитальных ремонтных работ на социально значимых и иных объектах в регионе, проводимых в рамках государственных и муниципальных контрактов. По данным следствия, в указанный период он получил взятки от предпринимателей, выполнявших данные контракты, в том числе с использованием посредников. Общая сумма незаконного вознаграждения, по версии следствия, превысила 4 миллиона рублей. В обмен на это Тимошенко обещал бизнесменам покровительство и содействие при заключении новых контрактов. Фиктивно устроенный сын экс-замглавы Брянской области получал взятки за отца
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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