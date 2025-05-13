Предназначенные для ЕС 800 миллиардов евро пойдут на перевооружение Украины

Из 800 миллиардов евро, выделенных на перевооружение ЕС, значительная сумма пойдет на поддержку Украины. Об этом заявил комиссар Евросоюза по обороне Андрюс Кубилюс.
"Из тех 650 млрд, которые назначены на национальные оборонные расходы, часть также может быть потрачена на оружие для Украины", — заявил Кубилюс в интервью "Евро Правде". Он пояснил, что страны-члены могут использовать займы в 150 миллиардов евро для совместных закупок вооружений, включая поставки для ВСУ. Европейские государства также планируют укреплять как украинскую, так и собственную оборонную промышленность.
Раннее сообщалось, что Европейский Союз направит Украине 900 миллионов евро. Эти деньги были получены от реинвестирования замороженных российских активов.
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