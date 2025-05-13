В Кургане пройдет финал выборов нового главы города. Среди кандидатов на руководящий пост — врип мэра Антон Науменко и юрист областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. Исход решит тайное голосование депутатов гордумы 14 мая. URA.RU в связи с этим рассказывает, чем известны Науменко и Кондратьев, борющиеся за место главы Кургана.
Антон Науменко: от спорта к управлению городом
Антон Науменко имеет два высших образования. В 2016 году он окончил Шадринский государственный педагогический университет по направлению педагогического образования, а в 2022 году получил степень в области государственного и муниципального управления в Московском финансово-промышленном университете «Синергия».
До перехода в государственную службу Науменко был активным хоккеистом, выступал в командах первой и второй лиг, а также в основном составе ХК «Зауралье». Он организовывал спортивные мероприятия, включая Ночную хоккейную лигу в Кургане, и участвовал в гала-матче с президентом РФ Владимиром Путиным, где забросил шайбу.
С октября 2019 года Науменко возглавлял областную дирекцию по эксплуатации спортивных объектов, затем курировал ключевые объекты регионального значения в управлении по обеспечению деятельности правительства Курганской области. С апреля 2024 года он исполняет обязанности мэра Кургана. Науменко активно работает с населением, посещает выезды и заседания городской думы, при этом не замечен в громких скандалах.
Алексей Кондратьев: юрист с опытом из силовых структур
Алексей Кондратьев — юрист и бывший сотрудник силовых структур. Он начал трудовую деятельность в 17 лет, служил в морской пехоте, где дослужился до заместителя командира взвода и был награжден множеством знаков отличия, включая «Парашютист-отличник» и «Ветеран боевых действий». Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В 2008 году окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности правоохранительная деятельность. С 2013 года занимается адвокатской практикой, участвуя в делах Верховного Суда РФ и добиваясь положительных решений для своих доверителей. В 2020 году по его обращению Конституционный Суд РФ вынес постановление, изменившее практику по возмещению убытков в результате административного преследования.
Кондратьев участвовал в выборах главы Варгашинского района в 2011 году, набрав около 30% голосов. В 2024 и 2025 годах он вновь выдвигался на административные должности. Он состоит в областной коллегии адвокатов и известен своей активной гражданской позицией. Кондратьев женат, воспитывает троих сыновей. В свободное время ведет страницу в соцсетях и пишет стихи, в 2023 году издал сборник «Адвокатские хроники. Из жизни курганской слободы».
Выборы главы города в Кургане не могли состояться более года после отставки Елены Ситниковой в январе 2024 года. После нескольких временных исполняющих обязанности, с мая 2024 года врип главы стал Антон Науменко. Конкурсная комиссия допустила к финалу двух кандидатов — Науменко и Кондратьева. Депутаты городской думы проведут тайное голосование 14 мая, чтобы определить нового мэра.
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