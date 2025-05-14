Затягивается суд по громкому делу школьника-убийцы из Екатеринбурга: неожиданная причина

В Екатеринбурге затягивается суд над подростком, убившим подругу и ее мать
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подозреваемый, подсудимый, судебное заседание, суд, клетка, подросток убийца, дубович дмитрий
Подозреваемый был задержан осенью 2023 года Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Затягивается рассмотрение уголовного дела подростка, обвиненного в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери в Екатеринбурге. Из-за учебы парня несколько раз не смогли привезти в суд из воспитательной колонии в Кировграде, сказал источник URA.RU в силовой среде.

«Он сдавал экзамены. Из-за этого процессы переносились», — сообщил собеседник агентства.

По данным URA.RU, разбирательство находится на стадии допроса свидетелей. На май запланировано несколько судебных процессов.

Двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Затягивается рассмотрение уголовного дела подростка, обвиненного в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери в Екатеринбурге. Из-за учебы парня несколько раз не смогли привезти в суд из воспитательной колонии в Кировграде, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Он сдавал экзамены. Из-за этого процессы переносились», — сообщил собеседник агентства. По данным URA.RU, разбирательство находится на стадии допроса свидетелей. На май запланировано несколько судебных процессов. Двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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