Затягивается суд по громкому делу школьника-убийцы из Екатеринбурга: неожиданная причина

Затягивается рассмотрение уголовного дела подростка, обвиненного в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери в Екатеринбурге. Из-за учебы парня несколько раз не смогли привезти в суд из воспитательной колонии в Кировграде, сказал источник URA.RU в силовой среде.
«Он сдавал экзамены. Из-за этого процессы переносились», — сообщил собеседник агентства.
По данным URA.RU, разбирательство находится на стадии допроса свидетелей. На май запланировано несколько судебных процессов.
Двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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