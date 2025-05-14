Затягивается суд по громкому делу школьника-убийцы из Екатеринбурга: неожиданная причина

В Екатеринбурге затягивается суд над подростком, убившим подругу и ее мать

14 мая 2025 в 14:48 Размер текста - 17 +

Подозреваемый был задержан осенью 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Затягивается рассмотрение уголовного дела подростка, обвиненного в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери в Екатеринбурге. Из-за учебы парня несколько раз не смогли привезти в суд из воспитательной колонии в Кировграде, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Он сдавал экзамены. Из-за этого процессы переносились», — сообщил собеседник агентства. По данным URA.RU, разбирательство находится на стадии допроса свидетелей. На май запланировано несколько судебных процессов. Двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Затягивается рассмотрение уголовного дела подростка, обвиненного в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери в Екатеринбурге. Из-за учебы парня несколько раз не смогли привезти в суд из воспитательной колонии в Кировграде, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Он сдавал экзамены. Из-за этого процессы переносились», — сообщил собеседник агентства. По данным URA.RU, разбирательство находится на стадии допроса свидетелей. На май запланировано несколько судебных процессов. Двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.