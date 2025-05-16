Помещения «Благородного собрания» в Перми начнут восстанавливать в июне

Летом 2025 года начнется ремонт внутренних помещений и инженерных сетей Благородного собрания в Перми. Сейчас власти ищут подрядчика. Реконструкцию оценили в 307,5 млн рублей.
«Ремонт и приспособление внутренних помещений и инженерных сетей объекта культурного наследия регионального значения „Благородное собрание“ по улице Сибирской, 20 для современного использования. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 307,5 млн рублей. Работы требуется выполнить с 19 июня 2025 года по 18 декабря 2026 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Здание построено по проекту главного архитектора Уральского горного правления И.И. Свиязева. Здесь располагалась мужская гимназия, проходили концерты гастролирующих и местных исполнителей. С 1922 года в здании находился культурно-деловой центр ГУ МВД.
В 2022 году его передали в собственность Пермского края. Реставрацию здания планировали завершить к 300-летию Перми, но подрядчик сделал только фасад. В ноябре 2024 года сообщалось, что на внутренний ремонт уйдет еще два года.
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