Помещения «Благородного собрания» в Перми начнут восстанавливать в июне

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Реставрацию здания завершат в 2026 году
Реставрацию здания завершат в 2026 году Фото:

Летом 2025 года начнется ремонт внутренних помещений и инженерных сетей Благородного собрания в Перми. Сейчас власти ищут подрядчика. Реконструкцию оценили в 307,5 млн рублей.

«Ремонт и приспособление внутренних помещений и инженерных сетей объекта культурного наследия регионального значения „Благородное собрание“ по улице Сибирской, 20 для современного использования. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 307,5 млн рублей. Работы требуется выполнить с 19 июня 2025 года по 18 декабря 2026 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Здание построено по проекту главного архитектора Уральского горного правления И.И. Свиязева. Здесь располагалась мужская гимназия, проходили концерты гастролирующих и местных исполнителей. С 1922 года в здании находился культурно-деловой центр ГУ МВД.

В 2022 году его передали в собственность Пермского края. Реставрацию здания планировали завершить к 300-летию Перми, но подрядчик сделал только фасад. В ноябре 2024 года сообщалось, что на внутренний ремонт уйдет еще два года.

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Летом 2025 года начнется ремонт внутренних помещений и инженерных сетей Благородного собрания в Перми. Сейчас власти ищут подрядчика. Реконструкцию оценили в 307,5 млн рублей. «Ремонт и приспособление внутренних помещений и инженерных сетей объекта культурного наследия регионального значения „Благородное собрание“ по улице Сибирской, 20 для современного использования. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 307,5 млн рублей. Работы требуется выполнить с 19 июня 2025 года по 18 декабря 2026 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Здание построено по проекту главного архитектора Уральского горного правления И.И. Свиязева. Здесь располагалась мужская гимназия, проходили концерты гастролирующих и местных исполнителей. С 1922 года в здании находился культурно-деловой центр ГУ МВД. В 2022 году его передали в собственность Пермского края. Реставрацию здания планировали завершить к 300-летию Перми, но подрядчик сделал только фасад. В ноябре 2024 года сообщалось, что на внутренний ремонт уйдет еще два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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