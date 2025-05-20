Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова о низких зарплатах лыжников и рекламе

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе в лукавстве после ее заявления о заработке олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ». По словам Вяльбе, спортсмен получает в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) 140 тысяч рублей в месяц.
«Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете. Федерация лыжных гонок России — богатая федерация», — заявил он в интервью «Матч ТВ».
Вяльбе ранее прокомментировала финансовую ситуацию российского лыжника Александра Большунова, отметив, что основная часть его доходов формируется за счет государственной заработной платы и соглашений с рекламодателями. Она заявила, что олимпийский чемпион получает 140 тысяч в месяц, и только за счет рекламы получает «нормальные деньги».
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