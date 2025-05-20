Охранник DJ Smash сломал нос стримеру Lida во время прямой трансляции

Охранник пермяка Андрея Ширмана (DJ Smash) толкнул московского блогера и музыканта Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) во время стрима в одном из ресторанов. В результате последний — получил травму носа.
Lida после конфликта выложил кружок из скорой помощи, где держал салфетку у носа и напевал композицию DJ Smash под названием «Новая волна». «Фото со звездой не получилось», — написал он в своем telegram-канале.
Позже музыканты вместе записали видео, в котором рассказали о произошедшем. По словам Ширмана, он не был знаком с Ромадовым до инцидента, но после произошедшего решил навестить пострадавшего в больнице и предложил совместную запись.
В ролике Николай сообщил: «Меня тут оставили на ночь, но все нормально. Андрей оказался нормальным мужиком!» DJ Smash отметил, что охранник, превысивший полномочия, был уволен.
В соцсетях поклонники Lida выдвинули предположения, что произошедшее могло быть всего лишь «прогревом» перед релизом совместной композиции артистов. При этом большинство подписчиков с одобрением восприняли то, как конфликт был урегулирован, отметив конструктивный подход обеих сторон к решению ситуации.
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