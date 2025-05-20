20 мая 2025

Охранник DJ Smash сломал нос стримеру Lida во время прямой трансляции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
DJ Smash позже извинился перед своим коллегой по цеху
DJ Smash позже извинился перед своим коллегой по цеху Фото:

Охранник пермяка Андрея Ширмана (DJ Smash) толкнул московского блогера и музыканта Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) во время стрима в одном из ресторанов. В результате последний — получил травму носа.

Lida после конфликта выложил кружок из скорой помощи, где держал салфетку у носа и напевал композицию DJ Smash под названием «Новая волна». «Фото со звездой не получилось», — написал он в своем telegram-канале.

Позже музыканты вместе записали видео, в котором рассказали о произошедшем. По словам Ширмана, он не был знаком с Ромадовым до инцидента, но после произошедшего решил навестить пострадавшего в больнице и предложил совместную запись.

В ролике Николай сообщил: «Меня тут оставили на ночь, но все нормально. Андрей оказался нормальным мужиком!» DJ Smash отметил, что охранник, превысивший полномочия, был уволен.

В соцсетях поклонники Lida выдвинули предположения, что произошедшее могло быть всего лишь «прогревом» перед релизом совместной композиции артистов. При этом большинство подписчиков с одобрением восприняли то, как конфликт был урегулирован, отметив конструктивный подход обеих сторон к решению ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Охранник пермяка Андрея Ширмана (DJ Smash) толкнул московского блогера и музыканта Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) во время стрима в одном из ресторанов. В результате последний — получил травму носа. Lida после конфликта выложил кружок из скорой помощи, где держал салфетку у носа и напевал композицию DJ Smash под названием «Новая волна». «Фото со звездой не получилось», — написал он в своем telegram-канале. Позже музыканты вместе записали видео, в котором рассказали о произошедшем. По словам Ширмана, он не был знаком с Ромадовым до инцидента, но после произошедшего решил навестить пострадавшего в больнице и предложил совместную запись. В ролике Николай сообщил: «Меня тут оставили на ночь, но все нормально. Андрей оказался нормальным мужиком!» DJ Smash отметил, что охранник, превысивший полномочия, был уволен. В соцсетях поклонники Lida выдвинули предположения, что произошедшее могло быть всего лишь «прогревом» перед релизом совместной композиции артистов. При этом большинство подписчиков с одобрением восприняли то, как конфликт был урегулирован, отметив конструктивный подход обеих сторон к решению ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...