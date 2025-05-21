«Роснефть» стала владельцем месторождения редкоземельных металлов в Якутии

ПАО «Роснефть» стало владельцем ООО «Восток Инжиниринг», которому принадлежит лицензия на разработку Томторского месторождения редкоземельных металлов в Якутии. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«Крупнейший производитель нефти в России „Роснефть“ приобрел Томтор — крупнейшее в стране месторождение редкоземельных металлов <...> 20 мая „Роснефть“ получила полный контроль над оператором проекта — компанией „Восток Инжиниринг“», — пишет Reuters, ссылаясь на данные реестра.
Томторское месторождение редкоземельных металлов, расположенное на северо-западе Якутии, было открыто в 1970-х годах и считается одним из крупнейших в мире. Оно содержит значительные запасы руды, из которой добываются ниобий и другие металлы. Запасы редкоземельных металлов в России оцениваются в 28,5 млн тонн, что ставит страну на второе-третье место в мире.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по запасам редкоземельных металлов, однако в стране отсутствуют производства для выпуска конечной продукции. Он предложил размещение таких производств в Сибири, где есть гидроэнергетические ресурсы для добычи сырья и производства высокотехнологичной продукции для электроники, электротехники и других отраслей.
Выручка «Роснефти» в 2024 году выросла на 2,7%, достигнув 10,1 трлн рублей, несмотря на налоговую нагрузку и внешнее давление. Рост стал возможен благодаря высоким объемам добычи и эффективной реализации продукции. Объем уплаченных налогов в консолидированный бюджет России превысил 6,1 трлн рублей, передает RT.
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