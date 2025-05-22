Когда россиянам ждать следующих отключений мобильной связи: комментарий профессора НИУ МИЭТ

Следующее временное отключение мобильной связи в российских регионах можно ожидать во время крупных мероприятий или в случае, если разведка РФ спрогнозирует массированную атаку дронов ВСУ. Об этом URA.RU сообщил доктор технических наук, профессор Московского института электронной техники Евгений Портнов. По его словам, временное отключение связи представляет собой эффективный метод борьбы с украинскими беспилотниками.
«Если будет точно известно, что будет массированная атака, тогда отключат (мобильную связь — прим. URA.RU)... Если предполагается какое-то серьезное мероприятие, тогда отключат связь», — рассказал Портнов в беседе с корреспондентом URA.RU. По словам эксперта, отключать мобильный интернет точечно, скорее всего, не будут.
Кроме того, профессор отметил, что во время массированных атак или крупных мероприятий интернет временно отключают, поскольку благодаря этому беспилотники теряют связь с базовой станцией и не выполняют свою задачу. При этом Wi-Fi интернет не блокируют, так как связь дроны получают именно через мобильный сигнал.
Также Портнов подчеркнул, что Украина сейчас пытается сделать все, чтобы сорвать мирное соглашение. По словам профессора, у ВСУ практически не осталось ресурсов, и они стараются точечно навредить России, «чтобы это было громко и шумно». Именно поэтому во время празднования Дня Победы или проведения каких-либо международных форумов, регионы принимают повышенные меры безопасности и отключают сети.
Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе приостановили работу мобильной связи и доступ к интернету с целью обеспечения безопасности населения в период атаки беспилотников со стороны ВСУ. По словам губернатора, такое решение, несмотря на его сложность, было вынужденной мерой в условиях продолжающихся массированных ударов украинских дронов.
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