Bloomberg: США просят Россию отправить менее жесткую делегацию в Ватикан

США хотят видеть иной состав российской делегации на возможных переговорах с Украиной в Ватикане. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки встречи. По данным агентства, американские официальные лица передают российским коллегам, что предпочли бы исключить из состава делегации сторонников жесткой линии, в частности помощника президента России Владимира Мединского, который ранее возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
«Американские официальные лица сигнализируют российским коллегам, что те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле», — говорится в материале Bloomberg. Источники агентства подчеркивают, что позиция США связана с попыткой повысить «эффективность» будущих переговоров и избежать повторения прежних сценариев, когда диалог заходил в тупик из-за жестких позиций ряда участников.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что окончательного решения по месту проведения новых встреч пока не принято. Предыдущие прямые контакты между российской и украинской делегациями состоялись в Стамбуле и продолжались около двух часов. По итогам встречи Мединский анонсировал масштабный обмен пленными между сторонами.
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