23 мая 2025

Дороги ХМАО замело снегом перед последними звонками. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники могут встретить последний звонок в снежный день
Школьники могут встретить последний звонок в снежный день Фото:

Вечером 23 мая в Ханты-Мансийске пошел снег. Он продолжает идти непрерывно, поэтому уже заметно замело некоторые дороги.

«Так выглядит дорога на Лянтор. Кажись, скоро и до Сургута дойдет», — написал Югорчанин в telegram-канале «Сургут Мегаполис».

Если погода не нормализуется до утра, по выпускники школ вынуждены будут отмечать последний звонок со снегом. При этом, 24 мая и так ожидаются грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур.

В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз.

Дороги ХМАО замело снегом перед последними звонками
Дороги ХМАО замело снегом перед последними звонками
Фото:

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Вечером 23 мая в Ханты-Мансийске пошел снег. Он продолжает идти непрерывно, поэтому уже заметно замело некоторые дороги. «Так выглядит дорога на Лянтор. Кажись, скоро и до Сургута дойдет», — написал Югорчанин в telegram-канале «Сургут Мегаполис». Если погода не нормализуется до утра, по выпускники школ вынуждены будут отмечать последний звонок со снегом. При этом, 24 мая и так ожидаются грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур. В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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