Дороги ХМАО замело снегом перед последними звонками

Вечером 23 мая в Ханты-Мансийске пошел снег. Он продолжает идти непрерывно, поэтому уже заметно замело некоторые дороги.
«Так выглядит дорога на Лянтор. Кажись, скоро и до Сургута дойдет», — написал Югорчанин в telegram-канале «Сургут Мегаполис».
Если погода не нормализуется до утра, по выпускники школ вынуждены будут отмечать последний звонок со снегом. При этом, 24 мая и так ожидаются грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур.
В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз.
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