У свердловчанки, умершей в воздухе над Казахстаном, не было проблем со здоровьем

27 мая 2025 в 16:59 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, пассажирку подвело сердце Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Женщина, скоропостижно скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, не жаловалась на здоровье. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Были опрошены ее близкие, с их слов женщина ранее не имела проблем со здоровьем. У нее не было каких-то патологий, она не состояла нигде на учете, ничем не страдала, на момент путешествия у нее было хорошее самочувствие. Очевидцы говорят, что в воздухе у нее внезапно прихватило сердце. Более точные ответы даст экспертиза», — пояснил собеседник агентства. Женщина с мужем и детьми летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых. Когда лайнер был над Казахстаном, ей внезапно стало плохо. Пассажирку 40 минут пытались реанимировать бортпроводники, но их усилия оказались напрасны. К моменту экстренной посадки в аэропорту Актобе 42-летняя екатеринбурженка была мертва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина, скоропостижно скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, не жаловалась на здоровье. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Были опрошены ее близкие, с их слов женщина ранее не имела проблем со здоровьем. У нее не было каких-то патологий, она не состояла нигде на учете, ничем не страдала, на момент путешествия у нее было хорошее самочувствие. Очевидцы говорят, что в воздухе у нее внезапно прихватило сердце. Более точные ответы даст экспертиза», — пояснил собеседник агентства. Женщина с мужем и детьми летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых. Когда лайнер был над Казахстаном, ей внезапно стало плохо. Пассажирку 40 минут пытались реанимировать бортпроводники, но их усилия оказались напрасны. К моменту экстренной посадки в аэропорту Актобе 42-летняя екатеринбурженка была мертва.