У свердловчанки, умершей в воздухе над Казахстаном, не было проблем со здоровьем

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Здоровье, сердце. Создано в Midjourney, сердце, здоровье
По предварительным данным, пассажирку подвело сердце Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Женщина, скоропостижно скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, не жаловалась на здоровье. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Были опрошены ее близкие, с их слов женщина ранее не имела проблем со здоровьем. У нее не было каких-то патологий, она не состояла нигде на учете, ничем не страдала, на момент путешествия у нее было хорошее самочувствие. Очевидцы говорят, что в воздухе у нее внезапно прихватило сердце. Более точные ответы даст экспертиза», — пояснил собеседник агентства.

Женщина с мужем и детьми летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых. Когда лайнер был над Казахстаном, ей внезапно стало плохо. Пассажирку 40 минут пытались реанимировать бортпроводники, но их усилия оказались напрасны. К моменту экстренной посадки в аэропорту Актобе 42-летняя екатеринбурженка была мертва.

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Женщина, скоропостижно скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, не жаловалась на здоровье. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Были опрошены ее близкие, с их слов женщина ранее не имела проблем со здоровьем. У нее не было каких-то патологий, она не состояла нигде на учете, ничем не страдала, на момент путешествия у нее было хорошее самочувствие. Очевидцы говорят, что в воздухе у нее внезапно прихватило сердце. Более точные ответы даст экспертиза», — пояснил собеседник агентства. Женщина с мужем и детьми летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых. Когда лайнер был над Казахстаном, ей внезапно стало плохо. Пассажирку 40 минут пытались реанимировать бортпроводники, но их усилия оказались напрасны. К моменту экстренной посадки в аэропорту Актобе 42-летняя екатеринбурженка была мертва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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