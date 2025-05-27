У свердловчанки, умершей в воздухе над Казахстаном, не было проблем со здоровьем

Женщина, скоропостижно скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, не жаловалась на здоровье. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Были опрошены ее близкие, с их слов женщина ранее не имела проблем со здоровьем. У нее не было каких-то патологий, она не состояла нигде на учете, ничем не страдала, на момент путешествия у нее было хорошее самочувствие. Очевидцы говорят, что в воздухе у нее внезапно прихватило сердце. Более точные ответы даст экспертиза», — пояснил собеседник агентства.
Женщина с мужем и детьми летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых. Когда лайнер был над Казахстаном, ей внезапно стало плохо. Пассажирку 40 минут пытались реанимировать бортпроводники, но их усилия оказались напрасны. К моменту экстренной посадки в аэропорту Актобе 42-летняя екатеринбурженка была мертва.
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