Замгубернатора ХМАО Огородникова разбирается в проблемном наследстве предыдущего кабмина

Директора АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» Алексея Федяева обвинили в том, что он развел на принадлежащем правительству округа предприятии кумовство. Руководитель трудоустроил своим замом зятя, а сестра совмещала должности секретаря и кадровика. Коллектив комбината направил жалобу заместителю губернатора ХМАО Наталье Огородниковой. Копии документов переданы в редакцию URA.RU.
«...Лесников П.Е., который является зятем Федяева и который работал до недавнего времени (до 31 декабря 2024 года) занимал должность заместителя директора АО „РКХМ“ по развитию. Родная сестра Федяева Хмилевская занимала должность инспектора отдела кадров с 24 июня по 31 декабря 2024 года. Одновременно с этим совмещала должность секретаря-делопроизводителя с доплатой за совмещение 100% тарифной ставки. Положение об оплате труда РКХМ предусматривает доплату за совмещение в размере 50%», — указано в обращении.
Коллектив РКХМ также направил жалобы в прокуратуру и СК. Директор, по словам заявителей, устроил подчиненным прессинг из-за обращения к заму губернатора. Федяев возглавил комбинат в 2023 году, и в последние годы, судя по открытым базам данным отчетности, его доходность падает.
Источник в правительстве подтвердил информацию, указанную в жалобе. «Кроме того, Федяева уличили в искажении отчетности, вскрылись и другие многочисленные нарушения. Внутренняя проверка их подтвердила, сейчас в истории разбирается руководство округа. При этом, Федяев попытался уйти по собственному желанию, но после всех нарушений это невозможно. Вопрос будет обсуждаться на совете директоров 30 мая», — отмечает собеседник.
Скандалы с трудоустройством родственников на предприятиях, подконтрольных правительству ХМАО, уже становились предметом прокурорских проверок. Ранее аналогичные обвинения выдвигались в адрес бывшего руководства «Центра ремесел» в Ханты-Мансийске, где экс-директор Ольга Бубновене трудоустроила своих дочерей и внука, что привело к кадровым перестановкам после смены губернатора и проверкам со стороны надзорных органов.
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