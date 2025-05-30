«Кожа горит, а легкие отказываются дышать»: терапевт рассказал, чем опасен мазут в Анапе

Терапевт Ковров: токсины мазута в Анапе могут вызвать рак кожи и легких
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате крушения двух танкеров в Черном море 15 декабря 2024 года несколько тонн мазута оказалось в воде
В результате крушения двух танкеров в Черном море 15 декабря 2024 года несколько тонн мазута оказалось в воде Фото:

В преддверии курортного сезона-2025 пляжи Анапы продолжают оставаться под запретом из-за загрязнения мазутом. Несмотря на это, сотни туристов игнорируют предупреждения и рискуют здоровьем ради отпуска на Черном море. Врач-терапевт Евгений Ковров рассказал URA.RU о катастрофических последствиях контакта с загрязненной водой — подробнее в материале.

Черное море и черный мазут: ситуация на анапских пляжах летом 2025

Несмотря на то, что с момента экологической катастрофы в Черном море прошло уже полгода, последствия разлива мазута продолжают представлять серьезную угрозу для отдыхающих. По данным Роспотребнадзора, 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе до сих пор не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

«Экологическая ситуация остается крайне нестабильной. Мазут — это тяжелый нефтепродукт, который не просто загрязняет поверхность воды, а образует токсичные соединения, проникающие глубоко в экосистему», — объясняет врач-терапевт Евгений Ковров.

Несмотря на установленные запретительные знаки и регулярные объявления по громкоговорителям, туристы продолжают купаться в запрещенных зонах. Социальные сети пестрят видеозаписями, на которых отдыхающие плавают буквально в нескольких метрах от мазутных пятен, а дети играют на песке рядом с защитными ловушками для нефтепродуктов.

Как токсичные вещества в мазуте разрушают организм

По словам Евгения Коврова, опасность мазута многократно возрастает в летний период из-за высоких температур. «Мазут под воздействием солнечных лучей испаряется, образуя концентрированные токсичные пары. При их вдыхании происходит постепенное разрушение сурфактанта — особого вещества, которое предотвращает слипание альвеол в легких. В результате дыхательные пути буквально склеиваются изнутри, и человек начинает испытывать острую дыхательную недостаточность», — подчеркивает эксперт.

Врач отмечает, что мазут содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые являются мощными канцерогенами. Эти вещества имеют свойство накапливаться в организме, особенно в жировых тканях, и могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний спустя годы после контакта.

«Я бы сравнил купание в мазутной воде с добровольным погружением в токсичный коктейль из канцерогенов, аллергенов и раздражающих веществ. Это равносильно тому, как если бы человек решил искупаться в промышленных химических отходах», — образно объясняет Ковров.

Что будет от контакта с мазутом: список заболеваний

Терапевт Евгений Ковров составил подробный перечень возможных последствий контакта с загрязненной мазутом водой. По его словам, проблемы со здоровьем могут проявиться как сразу после купания, так и через длительное время.

Немедленные последствия:

  1. Химические ожоги кожи – мазут содержит агрессивные компоненты, которые при контакте с кожей вызывают покраснение, раздражение, жжение и даже ожоги.
  2. Аллергические реакции – от сыпи и крапивницы до отека Квинке и анафилактического шока у предрасположенных людей.
  3. Респираторные проблемы – кашель, затрудненное дыхание, приступы астмы, бронхоспазм.
  4. Раздражение слизистых – конъюнктивит, ринит, фарингит при попадании загрязненной воды в глаза, нос, рот.
  5. Отравление – при случайном проглатывании воды возможны тошнота, рвота, диарея, головокружение, головная боль.

Отложенные последствия:

  1. Хронические заболевания дыхательной системы – обструктивный бронхит, пневмокониоз, фиброз легких.
  2. Онкологические заболевания – рак кожи, легких, мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта.
  3. Нарушения работы эндокринной системы – гормональные сбои, проблемы с репродуктивной функцией.
  4. Иммунодефицитные состояния – снижение защитных функций организма, повышенная восприимчивость к инфекциям.
  5. Поражения нервной системы – энцефалопатия, периферическая нейропатия, нарушения памяти и когнитивных функций.

«Особенно тревожным является тот факт, что некоторые люди могут не связывать возникшие у них через несколько лет заболевания с купанием в загрязненном море. Это затрудняет статистический учет и создает иллюзию безопасности», — предупреждает врач.

Группы повышенного риска: кому категорически запрещено находиться на загрязненных пляжах

Евгений Ковров выделяет несколько категорий людей, для которых контакт с загрязненной мазутом средой представляет особую опасность. «В группе максимального риска находятся дети. Их организм намного восприимчивее к токсическому влиянию химических веществ из-за несовершенства защитных систем. Кроме того, у детей более интенсивный обмен веществ и более высокая скорость деления клеток, что увеличивает вероятность мутагенного воздействия», — объясняет эксперт.

Также в группу риска входят:

  • Беременные женщины – токсичные вещества могут преодолевать плацентарный барьер и влиять на развитие плода
  • Пожилые люди – из-за сниженных функций печени и почек, отвечающих за детоксикацию
  • Люди с хроническими заболеваниями – особенно с патологиями дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем
  • Аллергики и астматики – риск тяжелых обострений и жизнеугрожающих состояний
  • Лица с кожными заболеваниями – контакт с мазутом может многократно усилить симптомы экземы, псориаза и других дерматозов

«Для этих категорий даже кратковременное пребывание на загрязненном пляже может стать фатальным. Я не преувеличиваю — были случаи, когда люди с тяжелой бронхиальной астмой попадали в реанимацию после нескольких минут вдыхания паров нефтепродуктов», — подчеркивает Ковров.

Что делать, если вы контактировали с мазутом

Уборка мазута продолжается уже пять месяцев, на многих пляжах Анапы купание строго запрещено
Уборка мазута продолжается уже пять месяцев, на многих пляжах Анапы купание строго запрещено
Фото:

Для тех, кто уже успел посетить загрязненные пляжи, врач разработал алгоритм действий, который поможет минимизировать негативные последствия:

  1. Немедленное очищение – при первой возможности тщательно вымыть все участки тела, которые контактировали с загрязненной водой или песком, используя мыло или гель для душа. Особое внимание уделить складкам кожи и волосистой части головы.
  2. Промывание слизистых – прополоскать рот и горло чистой водой, промыть глаза физиологическим раствором или специальными каплями, очистить носовые ходы.
  3. Прием сорбентов – если было случайное проглатывание воды, принять активированный уголь или другие энтеросорбенты для связывания токсинов в желудочно-кишечном тракте.
  4. Обильное питье – чистая вода помогает ускорить выведение токсичных веществ через почки.
  5. Наблюдение за состоянием – в течение 24-48 часов после контакта с мазутом необходимо внимательно следить за своим самочувствием.

Мифы и реальность: развенчиваем популярные заблуждения о мазуте

Эксперт обращает внимание на несколько распространенных мифов, которые могут давать людям ложное чувство безопасности:

Миф 1: «Если мазут не виден в воде, значит, его там нет».

Реальность: «Многие токсичные компоненты мазута растворяются в воде и становятся невидимыми для глаза, но от этого не менее опасными», — объясняет Ковров.

Миф 2: «Я купался всего несколько минут, поэтому ничего страшного не произойдет».

Реальность: Даже кратковременный контакт с высококонцентрированными токсинами может вызвать серьезные последствия, особенно у восприимчивых людей.

Миф 3: «Если после купания я не заметил никаких изменений, значит, все в порядке».

Реальность: Многие негативные эффекты проявляются через дни, недели и даже годы после контакта.

Миф 4: «Мазут — это просто грязь, которая легко смывается с кожи».

Реальность: Мазут содержит сложные углеводороды, которые проникают в липидный слой кожи и могут всасываться в кровоток. Кроме того, мазут крайне трудно полностью смыть обычной водой.

Миф 5: «В детстве мы все контактировали с нефтепродуктами, и ничего страшного не случилось».

Реальность: «Современная медицина располагает данными о долгосрочных эффектах воздействия нефтепродуктов, которых не было раньше. Кроме того, концентрация токсинов в загрязненной воде Черного моря намного выше, чем при бытовом контакте с нефтепродуктами. Накопительный эффект от подобных воздействий может проявиться через десятилетия в виде онкологических и хронических заболеваний», — объясняет Ковров.

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В преддверии курортного сезона-2025 пляжи Анапы продолжают оставаться под запретом из-за загрязнения мазутом. Несмотря на это, сотни туристов игнорируют предупреждения и рискуют здоровьем ради отпуска на Черном море. Врач-терапевт Евгений Ковров рассказал URA.RU о катастрофических последствиях контакта с загрязненной водой — подробнее в материале. Черное море и черный мазут: ситуация на анапских пляжах летом 2025 Несмотря на то, что с момента экологической катастрофы в Черном море прошло уже полгода, последствия разлива мазута продолжают представлять серьезную угрозу для отдыхающих. По данным Роспотребнадзора, 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе до сих пор не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. «Экологическая ситуация остается крайне нестабильной. Мазут — это тяжелый нефтепродукт, который не просто загрязняет поверхность воды, а образует токсичные соединения, проникающие глубоко в экосистему», — объясняет врач-терапевт Евгений Ковров. Несмотря на установленные запретительные знаки и регулярные объявления по громкоговорителям, туристы продолжают купаться в запрещенных зонах. Социальные сети пестрят видеозаписями, на которых отдыхающие плавают буквально в нескольких метрах от мазутных пятен, а дети играют на песке рядом с защитными ловушками для нефтепродуктов. Как токсичные вещества в мазуте разрушают организм По словам Евгения Коврова, опасность мазута многократно возрастает в летний период из-за высоких температур. «Мазут под воздействием солнечных лучей испаряется, образуя концентрированные токсичные пары. При их вдыхании происходит постепенное разрушение сурфактанта — особого вещества, которое предотвращает слипание альвеол в легких. В результате дыхательные пути буквально склеиваются изнутри, и человек начинает испытывать острую дыхательную недостаточность», — подчеркивает эксперт. Врач отмечает, что мазут содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые являются мощными канцерогенами. Эти вещества имеют свойство накапливаться в организме, особенно в жировых тканях, и могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний спустя годы после контакта. «Я бы сравнил купание в мазутной воде с добровольным погружением в токсичный коктейль из канцерогенов, аллергенов и раздражающих веществ. Это равносильно тому, как если бы человек решил искупаться в промышленных химических отходах», — образно объясняет Ковров. Что будет от контакта с мазутом: список заболеваний Терапевт Евгений Ковров составил подробный перечень возможных последствий контакта с загрязненной мазутом водой. По его словам, проблемы со здоровьем могут проявиться как сразу после купания, так и через длительное время. Немедленные последствия: Отложенные последствия: «Особенно тревожным является тот факт, что некоторые люди могут не связывать возникшие у них через несколько лет заболевания с купанием в загрязненном море. Это затрудняет статистический учет и создает иллюзию безопасности», — предупреждает врач. Группы повышенного риска: кому категорически запрещено находиться на загрязненных пляжах Евгений Ковров выделяет несколько категорий людей, для которых контакт с загрязненной мазутом средой представляет особую опасность. «В группе максимального риска находятся дети. Их организм намного восприимчивее к токсическому влиянию химических веществ из-за несовершенства защитных систем. Кроме того, у детей более интенсивный обмен веществ и более высокая скорость деления клеток, что увеличивает вероятность мутагенного воздействия», — объясняет эксперт. Также в группу риска входят: «Для этих категорий даже кратковременное пребывание на загрязненном пляже может стать фатальным. Я не преувеличиваю — были случаи, когда люди с тяжелой бронхиальной астмой попадали в реанимацию после нескольких минут вдыхания паров нефтепродуктов», — подчеркивает Ковров. Что делать, если вы контактировали с мазутом Для тех, кто уже успел посетить загрязненные пляжи, врач разработал алгоритм действий, который поможет минимизировать негативные последствия: Мифы и реальность: развенчиваем популярные заблуждения о мазуте Эксперт обращает внимание на несколько распространенных мифов, которые могут давать людям ложное чувство безопасности: Миф 1: «Если мазут не виден в воде, значит, его там нет». Реальность: «Многие токсичные компоненты мазута растворяются в воде и становятся невидимыми для глаза, но от этого не менее опасными», — объясняет Ковров. Миф 2: «Я купался всего несколько минут, поэтому ничего страшного не произойдет». Реальность: Даже кратковременный контакт с высококонцентрированными токсинами может вызвать серьезные последствия, особенно у восприимчивых людей. Миф 3: «Если после купания я не заметил никаких изменений, значит, все в порядке». Реальность: Многие негативные эффекты проявляются через дни, недели и даже годы после контакта. Миф 4: «Мазут — это просто грязь, которая легко смывается с кожи». Реальность: Мазут содержит сложные углеводороды, которые проникают в липидный слой кожи и могут всасываться в кровоток. Кроме того, мазут крайне трудно полностью смыть обычной водой. Миф 5: «В детстве мы все контактировали с нефтепродуктами, и ничего страшного не случилось». Реальность: «Современная медицина располагает данными о долгосрочных эффектах воздействия нефтепродуктов, которых не было раньше. Кроме того, концентрация токсинов в загрязненной воде Черного моря намного выше, чем при бытовом контакте с нефтепродуктами. Накопительный эффект от подобных воздействий может проявиться через десятилетия в виде онкологических и хронических заболеваний», — объясняет Ковров.
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