Российские военные сбили украинский самолет

За последнюю неделю российские силы ПВО уничтожили 1439 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из этого числа 907 дронов были сбиты за пределами зоны проведения специальной военной операции. Кроме того, былд сбит истребитель МиГ-29. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 1439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции», — следует из сводки. Ей делится Минобороны РФ.
В сообщении также отмечается, что за последнюю неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили один истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военные уничтожили 30 украинских управляемых авиационных бомб JDAM, а также 16 реактивных снарядов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
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