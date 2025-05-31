Назван победитель Лиги чемпионов в 2025 году

В финале Лиги чемпионов победил французский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Футболисты подняли кубок после разгрома соперников из итальянского "Интера". Россияне столкнулись со сбоями в работе онлайн-кинотеатра Okko, единственного сервиса, получившего права на освещение события. Встреча закончилась со счетом 5:0.
Футболист "ПСЖ" Ашраф Хакими забил первый гол на 12-й минуте игры. Спустя восемь минут в воротах итальянцев снова оказался мяч, его забил полузащитник 19-летний Дезире Дуэ. На 63 минуте он повторил успех, добыв третий гол для своей команды. Во время празднования он снял футболку, что является нарушением правил. В связи с этим арбитр выписал ему желтую карточку.
Под конец матча отличился голом и грузинский игрок "ПСЖ" Хвича Кварацхелия. Молодой талант обогнал защитника и, забрав длинную передачу от своего товарища по команде, забил четвертый мяч в ворота "Интера". Пятый гол от штанги за 4 минуты до конца основного времени оформил Сенни Маюлу. Он вышел на поле на 84-й минуте и пополнил копилку забитых мячей для своей команды под 86-ю минуту.
В ночь на 1 июня, когда проходил финал Лиги чемпионов, сервис Okko столкнулся со сбоями. Позднее ситуация наладилась и онлайн-кинотеатр снова заработал.
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