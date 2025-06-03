Российская подлодка достигла максимальной глубины в Японском море

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«Петропавловск-Камчатский» отработал мероприятия по боевой подготовке (архивное фото)
«Петропавловск-Камчатский» отработал мероприятия по боевой подготовке (архивное фото) Фото:

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота России выполнил глубоководное погружение (ГВП) на максимальную глубину в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«В ходе глубоководного погружения был отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах», — уточнили в пресс-службе ТОФ, их сообщение передает ТАСС. Представители флота пояснили, что учение проводилось в рамках комплексной программы боевой подготовки экипажа.

В процессе погружения специалисты проверили работу всех основных механизмов и систем обеспечения жизнедеятельности подводной лодки на предельных глубинах. После завершения упражнения подводная лодка всплыла в надводное положение, а экипаж приступил к выполнению следующих задач в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки, рассказали в командовании флота.

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Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота России выполнил глубоководное погружение (ГВП) на максимальную глубину в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. «В ходе глубоководного погружения был отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах», — уточнили в пресс-службе ТОФ, их сообщение передает ТАСС. Представители флота пояснили, что учение проводилось в рамках комплексной программы боевой подготовки экипажа. В процессе погружения специалисты проверили работу всех основных механизмов и систем обеспечения жизнедеятельности подводной лодки на предельных глубинах. После завершения упражнения подводная лодка всплыла в надводное положение, а экипаж приступил к выполнению следующих задач в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки, рассказали в командовании флота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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