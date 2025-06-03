Прокуратура Крыма опровергла информацию об ударе по Крымскому мосту

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В прокуратуре Крыма опровергли удар по Крымскому мосту
В прокуратуре Крыма опровергли удар по Крымскому мосту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские СМИ и Служба безопасности Украины сообщили якобы о нанесении удара по Крымскому мосту. В прокуратуре Республики Крым не подтвердили эту информацию в комментарии URA.RU.

«Не подтверждаем», — сказал представитель регионального ведомства в ответ на вопрос о подтверждении или опровержении информации об атаке на мост. Слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее СБУ сообщила, что украинские силы якобы вновь предприняли попытку атаки на Крымский мост. По информации Украины, 3 июня в 04:44 утра было приведено в действие взрывное устройство мощностью 1100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Местные жители региона сообщали, что утром слышали несколько взрывов. Сообщается, что примерно в это же время перекрывали движение по Крымском мосту, после чего его возобновили.

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Украинские СМИ и Служба безопасности Украины сообщили якобы о нанесении удара по Крымскому мосту. В прокуратуре Республики Крым не подтвердили эту информацию в комментарии URA.RU. «Не подтверждаем», — сказал представитель регионального ведомства в ответ на вопрос о подтверждении или опровержении информации об атаке на мост. Слова передает корреспондент URA.RU. Ранее СБУ сообщила, что украинские силы якобы вновь предприняли попытку атаки на Крымский мост. По информации Украины, 3 июня в 04:44 утра было приведено в действие взрывное устройство мощностью 1100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Местные жители региона сообщали, что утром слышали несколько взрывов. Сообщается, что примерно в это же время перекрывали движение по Крымском мосту, после чего его возобновили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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