Источник раскрыл, кому обязан повышением пермский депутат Демченко

Смену ректора Чайковской академии физкультуры и спорта пролоббировал спортивный комментатор и советник министра образования РФ Дмитрий Губерниев. С таким мнением с URA.RU поделился источник в политэлитах региона.
«Губерниев постоянно критиковал руководство академии, когда приезжал в Чайковский на спортивные мероприятия. Скорее всего, именно он и пролоббировал в итоге отставку действующего ректора Фанави Зекрина, хотя у того еще полгода оставалось до окончания контракта», — говорит собеседник.
А кандидатура депутата заксобрания Альберта Демченко появилась случайно. Ему предложили, он не стал отказываться. Рокировка готовилась два месяца.
Дмитрий Губерниев не ответил на звонок корреспондента URA.RU по известному редакции номеру телефона. В конце декабря 2024 года в эфире «Матч ТВ» телеведущий раскритиковал состояние Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», находящегося в Чайковском. «Буквально разваливается комплекс Пермского края. И здесь масса вопросов и к ректору местного Чайковского института физкультуры, и ко всем тем людям, которые заведуют процессом», — заявил он тогда.
Ранее URA.RU сообщало, что приказом министра спорта ректором Чайковской академии физкультуры и спорта, главного спортивного вуза региона, стал депутат ЗС, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко. В мае он отказался от оплачиваемой ставки в краевом парламенте.
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