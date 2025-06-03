03 июня 2025

Под Екатеринбургом третий день борются с огнем на мусорном полигоне. Фото, видео

В Верхней Пышме третий день тушат пожар на мусорном полигоне «Северный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара уменьшилась до 900 квадратных метров (архивное фото)
Площадь пожара уменьшилась до 900 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) спасатели третий день тушат крупный пожар на мусорном полигоне «Северный». Площадь возгорания уменьшилась с 1500 до 900 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На текущий момент происходит тление на площади 900 „квадратов“. Наблюдаются разрозненные очаги горения на площади 50 „квадратов“. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — пояснили в ведомстве.

На месте ЧП сейчас работают три человека личного состава, одна единица спецтехники. Помощь оказывают пять бульдозеров, семь самосвалов, один фронтальный погрузчик и 20 человек собственника объекта. С момента начала тушения на объект завезено 3300 тонн грунта.

Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. В связи с ЧП Роспотребнадзор призвал жителей Верхней Пышмы не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло. По данным санврачей, загрязнения в воздухе не зафиксировано.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) спасатели третий день тушат крупный пожар на мусорном полигоне «Северный». Площадь возгорания уменьшилась с 1500 до 900 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На текущий момент происходит тление на площади 900 „квадратов“. Наблюдаются разрозненные очаги горения на площади 50 „квадратов“. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — пояснили в ведомстве. На месте ЧП сейчас работают три человека личного состава, одна единица спецтехники. Помощь оказывают пять бульдозеров, семь самосвалов, один фронтальный погрузчик и 20 человек собственника объекта. С момента начала тушения на объект завезено 3300 тонн грунта. Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. В связи с ЧП Роспотребнадзор призвал жителей Верхней Пышмы не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло. По данным санврачей, загрязнения в воздухе не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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