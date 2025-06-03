В Верхней Пышме (Свердловская область) спасатели третий день тушат крупный пожар на мусорном полигоне «Северный». Площадь возгорания уменьшилась с 1500 до 900 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На текущий момент происходит тление на площади 900 „квадратов“. Наблюдаются разрозненные очаги горения на площади 50 „квадратов“. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — пояснили в ведомстве.
На месте ЧП сейчас работают три человека личного состава, одна единица спецтехники. Помощь оказывают пять бульдозеров, семь самосвалов, один фронтальный погрузчик и 20 человек собственника объекта. С момента начала тушения на объект завезено 3300 тонн грунта.
Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. В связи с ЧП Роспотребнадзор призвал жителей Верхней Пышмы не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло. По данным санврачей, загрязнения в воздухе не зафиксировано.
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