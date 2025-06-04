Эксперт раскрыл для URA.RU, почему Путин предупредил Трампа об ответе на терроризм Украины

Президент РФ Владимир Путин держит в курсе событий американского лидера Дональда Трампа из-за усиления актов государственного терроризма со стороны Украины. Глава России считает, что его коллега из США способен повлиять на режим в Киеве, чтобы быстрее добиться мира. Об этом в интервью URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Трамп выступает в качестве модератора мирного процесса между Россией и Украиной и главным его инициатором. Поэтому Путин некоторые действия синхронизирует с ним. Плюс, так он дает понять главе Белого дома, что на Украину нужно надавить, чтобы она одумалась», — пояснил Блохин. Он добавил, что Путин намеренно сообщил Трампу в телефонном разговоре об ответе на украинские атаки на аэродромы.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин по телефону сообщил Трампу об итогах второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. По мнению американского лидера, у них получился хороший разговор, но он не приведет к немедленному урегулированию конфликта на Украине, передает RT.
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