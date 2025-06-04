04 июня 2025

Эксперт раскрыл для URA.RU, почему Путин предупредил Трампа об ответе на терроризм Украины

Сотрудник РАН Блохин: Путин синхронизирует некоторые действия с Трампом
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Путин и Трамп поддерживают диалог
Путин и Трамп поддерживают диалог Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин держит в курсе событий американского лидера Дональда Трампа из-за усиления актов государственного терроризма со стороны Украины. Глава России считает, что его коллега из США способен повлиять на режим в Киеве, чтобы быстрее добиться мира. Об этом в интервью URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Трамп выступает в качестве модератора мирного процесса между Россией и Украиной и главным его инициатором. Поэтому Путин некоторые действия синхронизирует с ним. Плюс, так он дает понять главе Белого дома, что на Украину нужно надавить, чтобы она одумалась», — пояснил Блохин. Он добавил, что Путин намеренно сообщил Трампу в телефонном разговоре об ответе на украинские атаки на аэродромы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин по телефону сообщил Трампу об итогах второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. По мнению американского лидера, у них получился хороший разговор, но он не приведет к немедленному урегулированию конфликта на Украине, передает RT.

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Президент РФ Владимир Путин держит в курсе событий американского лидера Дональда Трампа из-за усиления актов государственного терроризма со стороны Украины. Глава России считает, что его коллега из США способен повлиять на режим в Киеве, чтобы быстрее добиться мира. Об этом в интервью URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Трамп выступает в качестве модератора мирного процесса между Россией и Украиной и главным его инициатором. Поэтому Путин некоторые действия синхронизирует с ним. Плюс, так он дает понять главе Белого дома, что на Украину нужно надавить, чтобы она одумалась», — пояснил Блохин. Он добавил, что Путин намеренно сообщил Трампу в телефонном разговоре об ответе на украинские атаки на аэродромы. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин по телефону сообщил Трампу об итогах второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. По мнению американского лидера, у них получился хороший разговор, но он не приведет к немедленному урегулированию конфликта на Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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