Shot: жители Мичуринска пожаловались на взрывы и пожар из-за дронов

Shot: дроны ВСУ привели к пожару на предприятии в Тамбовской области
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Атака дронов привела к пожару на предприятии в Тамбовской области
Атака дронов привела к пожару на предприятии в Тамбовской области Фото:

ВСУ атаковали беспилотниками Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщает SHOT. В результате налета над Мичуринском произошло несколько взрывов, а на территории местного предприятия вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА.

«Несколько взрывов прозвучали над городом в начале третьего часа ночи. После этого очевидцы сообщили о возгорании и дыме в районе местного завода», — говорится в сообщении telegram-канала. На место ЧП в Мичуринске прибыли экстренные службы, дороги вокруг временно перекрыли. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, в Тамбовской области пострадавших нет.

Атаки беспилотников ВСУ на российские регионы участились в последние дни. Только этой ночью сообщалось об атаке беспилотниками на Москву, Саратовскую область и другие регионы РФ. 

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ВСУ атаковали беспилотниками Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщает SHOT. В результате налета над Мичуринском произошло несколько взрывов, а на территории местного предприятия вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА. «Несколько взрывов прозвучали над городом в начале третьего часа ночи. После этого очевидцы сообщили о возгорании и дыме в районе местного завода», — говорится в сообщении telegram-канала. На место ЧП в Мичуринске прибыли экстренные службы, дороги вокруг временно перекрыли. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, в Тамбовской области пострадавших нет. Атаки беспилотников ВСУ на российские регионы участились в последние дни. Только этой ночью сообщалось об атаке беспилотниками на Москву, Саратовскую область и другие регионы РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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