В Верхней Пышме (Свердловская область) 7 июня стартовал ежегодный мотофестиваль "Движение". Десятки байкеров огромной колонной доедут до Екатеринбурга, где пройдут основные мероприятия. Подробнее — в материале URA.RU.
Старт мотопарада прошел у музейного комплекса в Верхней Пышме. О начале фестиваля объявили с "БелАЗа" — самого большого автомобиля в мире. В открытии мероприятия также принял участие уральский боксер Костя Дзю. Спортсмен провел тренировку по боксу на ринге.
Гостей фестиваля также ждут кастом-шоу, показательные выступления, автограф-сессия со спортсменами и многие другие активности. Фестиваль продлится до 8 июня.
Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий, связанных с проведением мотофестиваля. Также горожан предупредили об изменениях автобусных маршрутов и работы метро.
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