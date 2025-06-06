06 июня 2025

Десятки байкеров съехались в Верхнюю Пышму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Традиционный мотофестиваль продлится все выходные
Традиционный мотофестиваль продлится все выходные Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) 7 июня стартовал ежегодный мотофестиваль "Движение". Десятки байкеров огромной колонной доедут до Екатеринбурга, где пройдут основные мероприятия. Подробнее — в материале URA.RU.

Старт мотопарада прошел у музейного комплекса в Верхней Пышме. О начале фестиваля объявили с "БелАЗа" — самого большого автомобиля в мире. В открытии мероприятия также принял участие уральский боксер Костя Дзю. Спортсмен провел тренировку по боксу на ринге.

Гостей фестиваля также ждут кастом-шоу, показательные выступления, автограф-сессия со спортсменами и многие другие активности. Фестиваль продлится до 8 июня.

Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий, связанных с проведением мотофестиваля. Также горожан предупредили об изменениях автобусных маршрутов и работы метро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Пышме (Свердловская область) 7 июня стартовал ежегодный мотофестиваль "Движение". Десятки байкеров огромной колонной доедут до Екатеринбурга, где пройдут основные мероприятия. Подробнее — в материале URA.RU. Старт мотопарада прошел у музейного комплекса в Верхней Пышме. О начале фестиваля объявили с "БелАЗа" — самого большого автомобиля в мире. В открытии мероприятия также принял участие уральский боксер Костя Дзю. Спортсмен провел тренировку по боксу на ринге. Гостей фестиваля также ждут кастом-шоу, показательные выступления, автограф-сессия со спортсменами и многие другие активности. Фестиваль продлится до 8 июня. Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий, связанных с проведением мотофестиваля. Также горожан предупредили об изменениях автобусных маршрутов и работы метро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...