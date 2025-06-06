Мотофестиваль «Движение» собрал больше 4000 байкеров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 7 и 8 июня проходит фестиваль «Движение», который собрал более четырех тысяч мотоциклистов и гостей со всего региона. Старт мероприятию дали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава города Алексей Орлов. На открытии также присутствовали глава ГК «Сима-ленд», меценат Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.
«Фестиваль „Движение“ стал главным событием, я думаю, не только в Свердловской области, но и во всей стране. Модное слово „движ“ — это про нас, про Свердловскую область. И важно, что тема этого года приближена к главному событию — 80-летию Победы. Свердловская область всегда была на передовой всех главных событий страны: в годы Великой Отечественной наш танк Т-34 был назван главным творцом Победы. Наши мотоциклы „Урал“ использовались в боевых действиях и выполняли много задач. И сегодня перед Свердловской областью стоят важнейшие задачи, которые поставил Президент и которые тоже связаны с движением вперед», — подчеркнул глава региона.
После официальной церемонии открытия колонна мотоциклистов направилась к часовне святой Екатерины, где прошел молебен у мощей небесной покровительницы города. Для гостей фестиваля подготовлена масштабная программа: более 180 мотоспортсменов покажут мастерство в эндуро, фристайле, стантрайдинге и джимхане на специально оборудованной полосе препятствий из различных материалов.
Также запланированы соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу на Городском пруду. На главной сцене для горожан выступят музыкальные коллективы «Комната Культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы».
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