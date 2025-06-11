В Пермском крае выросла заработная плата

Средний доход пермяков увеличился на 15,5%
В Пермском крае с января по март 2025 год заработная плата увеличилась на 15,5%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сказано в отчете Пермьстата.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-марте 2025 года составила 76 тысяч рублей. По сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель вырос на 15,5%», — сказано на сайте ведомства.
Аналитики также рассчитали рост зарплат относительно повышения цен в регионе. С учетом инфляции доход пермяков вырос на 4,8%.
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