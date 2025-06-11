В Пермском крае выросла заработная плата

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Средний доход пермяков увеличился на 15,5%
Средний доход пермяков увеличился на 15,5% Фото:

В Пермском крае с января по март 2025 год заработная плата увеличилась на 15,5%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сказано в отчете Пермьстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-марте 2025 года составила 76 тысяч рублей. По сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель вырос на 15,5%», — сказано на сайте ведомства.

Аналитики также рассчитали рост зарплат относительно повышения цен в регионе. С учетом инфляции доход пермяков вырос на 4,8%.

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В Пермском крае с января по март 2025 год заработная плата увеличилась на 15,5%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сказано в отчете Пермьстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-марте 2025 года составила 76 тысяч рублей. По сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель вырос на 15,5%», — сказано на сайте ведомства. Аналитики также рассчитали рост зарплат относительно повышения цен в регионе. С учетом инфляции доход пермяков вырос на 4,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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