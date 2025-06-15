15 июня 2025

В Краснокамске пожарные приютили пятерых щенят. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Краснокамска могут подарить щенкам новый дом
Жители Краснокамска могут подарить щенкам новый дом Фото:

Пожарные из Краснокамска (Пермский край) приютили пятерых щенков. Они нашли малышей во время дежурства, сообщается в telegram-канале МЧС Пермского края.

«Неся боевое дежурство, краснокамские пожарные неожиданно услышали писк во дворе и увидели маленьких щенков, прижавшихся друг к другу и испуганно озиравшихся по сторонам. Предположительно, малюток там оставила их мама», — говорится в посте.

Сейчас спасатели взяли щенков под личную опеку. Горожанам предлагают забрать животных из 11 пожарно-спасательной части в новый дом.

Пожарные нашли пятерых щенков
Пожарные нашли пятерых щенков
Фото:
Малыши пока живут в 11 ПСЧ
Малыши пока живут в 11 ПСЧ
Фото:
Краснокамцы могут забрать щенков к себе
Краснокамцы могут забрать щенков к себе
Фото:
Спасатели полагают, что щенков бросила мама
Спасатели полагают, что щенков бросила мама
Фото:
Пожарные обнаружили их в одном из дворов во время дежурства
Пожарные обнаружили их в одном из дворов во время дежурства
Фото:

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Пожарные из Краснокамска (Пермский край) приютили пятерых щенков. Они нашли малышей во время дежурства, сообщается в telegram-канале МЧС Пермского края. «Неся боевое дежурство, краснокамские пожарные неожиданно услышали писк во дворе и увидели маленьких щенков, прижавшихся друг к другу и испуганно озиравшихся по сторонам. Предположительно, малюток там оставила их мама», — говорится в посте. Сейчас спасатели взяли щенков под личную опеку. Горожанам предлагают забрать животных из 11 пожарно-спасательной части в новый дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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