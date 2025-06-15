Жители Краснокамска могут подарить щенкам новый дом
Пожарные из Краснокамска (Пермский край) приютили пятерых щенков. Они нашли малышей во время дежурства, сообщается в telegram-канале МЧС Пермского края.
«Неся боевое дежурство, краснокамские пожарные неожиданно услышали писк во дворе и увидели маленьких щенков, прижавшихся друг к другу и испуганно озиравшихся по сторонам. Предположительно, малюток там оставила их мама», — говорится в посте.
Сейчас спасатели взяли щенков под личную опеку. Горожанам предлагают забрать животных из 11 пожарно-спасательной части в новый дом.
Пожарные нашли пятерых щенков
Малыши пока живут в 11 ПСЧ
Краснокамцы могут забрать щенков к себе
Спасатели полагают, что щенков бросила мама
Пожарные обнаружили их в одном из дворов во время дежурства
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!