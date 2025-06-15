Эвакуация прошла днем 16 июня
В Тюмени в торговом центре «Зеленый берег» прошла эвакуация. Как сообщили журналисту агентства представители ТЦ, тревога оказалась учебной проверкой сигнализации.
«Это была учебная проверка пожарной сигнализации. Торговый центр сейчас работает в полном объеме», — сообщили представители торгового центра.
Первые сообщения об эвакуации появились в местных telegram-каналах. Сейчас ТЦ работает.
Эвакуация в ТЦ.
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