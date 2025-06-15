15 июня 2025

В Тюмени в крупном ТЦ прошла эвакуация. Фото

В Тюмени в ТЦ «Зеленый берег» прошла эвакуация
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация прошла днем 16 июня
Эвакуация прошла днем 16 июня Фото:

В Тюмени в торговом центре «Зеленый берег» прошла эвакуация. Как сообщили журналисту агентства представители ТЦ, тревога оказалась учебной проверкой сигнализации.

«Это была учебная проверка пожарной сигнализации. Торговый центр сейчас работает в полном объеме», — сообщили представители торгового центра.

Первые сообщения об эвакуации появились в местных telegram-каналах. Сейчас ТЦ работает.

Эвакуация в ТЦ.
Эвакуация в ТЦ.
Фото:

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В Тюмени в торговом центре «Зеленый берег» прошла эвакуация. Как сообщили журналисту агентства представители ТЦ, тревога оказалась учебной проверкой сигнализации. «Это была учебная проверка пожарной сигнализации. Торговый центр сейчас работает в полном объеме», — сообщили представители торгового центра. Первые сообщения об эвакуации появились в местных telegram-каналах. Сейчас ТЦ работает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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