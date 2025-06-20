Путин: ВВП России растет, несмотря на сложные условия

Путин: прирост ВВП России в 2024 году составил 4%
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Глава России отчитался о ВВП страны
Глава России отчитался о ВВП страны Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году прирост ВВП в стране составил 4% несмотря на сложный фон. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с пленарного заседания главы государства.

«Несмотря на сложный фон, ВВП РФ прибавлял более 4% ежегодно, рос темпами выше мировых. Прирост нефтегазового ВВП в 2024 году 4,9%, цифры весомые», — передает слова Владимира Путина корреспондент агентства. 

Президент также добавил, что вклад сырьевой составляющей в экономику не является определяющим. Вместе с тем, по его словам, рост ВВП завязан не только на ОПК.

Ранее Владимир Путин отмечал, что в 2023 году рост экономики России составил 4,1%, а по итогам 2024 года достиг 4,3%. Президент подчеркивал, что положительная динамика охватывает разные секторы экономики и не ограничивается отдельными направлениями, что подтверждается сегодняшними данными о вкладе нефтегазового сектора и других отраслей.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году прирост ВВП в стране составил 4% несмотря на сложный фон. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с пленарного заседания главы государства. «Несмотря на сложный фон, ВВП РФ прибавлял более 4% ежегодно, рос темпами выше мировых. Прирост нефтегазового ВВП в 2024 году 4,9%, цифры весомые», — передает слова Владимира Путина корреспондент агентства.  Президент также добавил, что вклад сырьевой составляющей в экономику не является определяющим. Вместе с тем, по его словам, рост ВВП завязан не только на ОПК. Ранее Владимир Путин отмечал, что в 2023 году рост экономики России составил 4,1%, а по итогам 2024 года достиг 4,3%. Президент подчеркивал, что положительная динамика охватывает разные секторы экономики и не ограничивается отдельными направлениями, что подтверждается сегодняшними данными о вкладе нефтегазового сектора и других отраслей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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