Путин: ВВП России растет, несмотря на сложные условия

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году прирост ВВП в стране составил 4% несмотря на сложный фон. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с пленарного заседания главы государства.
«Несмотря на сложный фон, ВВП РФ прибавлял более 4% ежегодно, рос темпами выше мировых. Прирост нефтегазового ВВП в 2024 году 4,9%, цифры весомые», — передает слова Владимира Путина корреспондент агентства.
Президент также добавил, что вклад сырьевой составляющей в экономику не является определяющим. Вместе с тем, по его словам, рост ВВП завязан не только на ОПК.
Ранее Владимир Путин отмечал, что в 2023 году рост экономики России составил 4,1%, а по итогам 2024 года достиг 4,3%. Президент подчеркивал, что положительная динамика охватывает разные секторы экономики и не ограничивается отдельными направлениями, что подтверждается сегодняшними данными о вкладе нефтегазового сектора и других отраслей.
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